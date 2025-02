"Tu cara ya no me suena": La primera campaña divulgativa sobre la mala praxis en cirugía estética

Dejarse llevar por tendencias perjudiciales en medicina estética sin medir las consecuencias puede comprometer tanto la seguridad de los pacientes como su propia identidad. Cada vez son más abundantes los contenidos en redes sociales que promueven estándares de belleza artificiales, alimentando la presión social, sobre todo entre los más jóvenes.

"Tu cara ya no me suena"

Hoy, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) lanza "TU CARA YA NO ME SUENA", la primera campaña divulgativa sobre la maña praxis en la cirugía estética. Basada en un site formado por píldoras informativas, pretende ayudar a los españoles a diferenciar los procedimientos médicos de los estéticos, a identificar posibles negligencias y a tomar decisiones informadas que protejan no solo su belleza, si no también su salud.

Los españoles y la medicina estética

Según un estudio impulsado por la SEME, un 47% de la población española se ha sometido en algún momento a alguna técnica médico-estética. Además, el 65% de esos tratamientos son realizados por profesionales no cualificados y el 20% se llevan a cabo en lugares no regulados como centros sin acreditación, peluquerías o domicilios particulares.

Botox party, labios rusos y otras tendencias sospechosas

En una sociedad dominada por los filtros y las apariencias físicas, los retoques estéticos encuentran el escenario perfecto para multiplicarse. No solo seducen a quienes buscan cambiar su imagen si no también para oportunistas que, a través de internet, promueven estándares de belleza artificiales, poniendo en riesgo la salud de las personas.

El doctor Juan Antonio López López-Pitalúa, presidente de la Sociedad Española de la Medicina Estética, explica que "muchos de estos contenidos dibujan procedimientos médicos como sencillos e inocuos pero la realidad es que, aplicados por las manos equivocadas, ponen en jaque la seguridad del paciente".

En la misma línea, el doctor Sergio Fernández Mesa, vicepresidente segundo de la asociación, añade que "la desinformación ha fomentado la banalización de una disciplina médica, contribuyendo a instaurar la idea generalizada de que procedimientos como las infiltraciones, los láseres o la radiofrecuencia son semejantes a un masaje o una limpieza facial".

Intrusismo en el sector de la medicina estética

A esta situación se suma el incremento del intrusismo en el sector, que encuentra en el entorno digital un gran aliado para llevar a cabo sus fraudes."En España es fácil adquirir materiales exclusivos de la medicina estética a través de canales ilegales, de ahí el preocupante incremento de procedimientos realizados en centros no certificados", concluye la doctora Petra Vega, tesorera de la agrupación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com