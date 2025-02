Muere la influencer Denisse Reyes tras someterse a una cirugía estética

Denisse Reyes, una influencer mexicana conocida como "la reina de las nenis", ha muerto tras someterse a una cirugía estética el pasado 26 de enero. Ryes, de 27 años, completó la operación y, mientras se encontraba en el proceso de recuperación comenzó a sufrir síntomas graves hasta que finalmente sufrió un infarto que le provocó la muerte tres días después de la operación.

El tratamiento lo realizo en la Clínica Médica San Pablo, ubicada en Chiapas, México. Presuntamente, la muerte la ha provocado un fármaco administrado por vía intravenosa por parte del presunto cirujano. Según han informado medios locales, el centro no contaba con la autorización para realizar el tratamiento estético, por lo que la familia llevará a cabo acciones legales contra la clínica.

La noticia del fallecimiento la transmitió la hermana de la joven, Massiel. "El día que me despedí de ti, te abracé, te dije 'nos vemos en Tampico' y no quería soltarte. Te dije: 'Cuídate mucho, por favor'. Fui señalada, regañada e incluso juzgada por mucha gente, pues siempre te apoyé en todo aunque no me pareciera buena idea".

"Fuiste una mujer que siempre hizo lo que quiso e iba al 1000 en su vida, demasiado libre, espontánea, extrovertida; esa eras tú. Hermana, te amo con todo mi corazón, me duele en el alma lo que está pasando; quisiera devolver el tiempo atrás, pero el hubiera ya no existe".

Síntomas dos horas después de la operación

Según ha comunicado el representante legal de la familia, la joven empezó a mostrar síntomas preocupantes tan solo dos horas después de haber realizado la intervención quirúrgica, y el cirujano la llevó a otro centro médico debido a la falta de recursos. "La sacó del hospital y la fue a dejar al Hospital Soluciones de Alta Especialidad Mansur; ahí fue donde él la trasladó porque supuestamente ellos no contaban con un área de terapia intensiva. Vamos a proceder en contra del doctor y de quien resulte responsable, pero ahorita el principal va a ser el médico Gamboa", comentó el abogado a Infobae México.

Muere un influencer tras someterse a un tatuaje

Hace tan solo unos días Ricardo Godoi, un influencer brasileño falleció de forma inesperada durante un procedimiento de tatuaje en la espalda. El procedimiento tuvo lugar en un hospital del estado de Santa Catarina, donde Godoi fue sometido a anestesia general antes de que comenzara el tatuaje. Sin embargo, según el responsable del estudio de tatuajes, Ricardo sufrió un paro cardíaco "al comienzo de la sedación e intubación". "Lo revisaron rápidamente y llamaron a un cardiólogo para intentar reanimarlo, pero lamentablemente sin éxito", declaró el propietario.

Unas horas antes de su muerte, el influencer compartió un mensaje en Instagram anunciando que se sometería a un "procedimiento quirúrgico" y que regresaría a casa esa misma tarde. Un comunicado oficial publicado en su perfil confirmo la noticia. "Con mucho pesar anunciamos la muerte de Ricardo Godoi a las 12 de la noche", expresó.

El estudio de tatuajes había contratado un quirófano en un hospital privado para garantizar la seguridad del procedimiento, y el anestesista contaba con amplia experiencia y todas las licencias necesarias. A El propietario del estudio afirmó: "Mis tatuadores ni siquiera tocaron a Ricardo, porque cuando empezaron con la sedación, él ya presentaba dificultades para respirar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com