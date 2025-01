Muere la influencer Asli Fernández a los 29 años, tras someterse a una operación estética mal practicada

La conocida influencer y tiktoker mexicana de manicura Asli Fernández ha muerto a los 29 años después someterse a una cirugía plástica. Su marido, Christian Carrión, con el que compartía dos hijos menores, asegura que el fallecimiento de su mujer se debe a una negligencia médica.

El emotivo vídeo de su marido

Christian ha compartido una publicación en Instagram donde informaba de que "el pasado 6 de enero, mi esposa Ali Fernández falleció por circunstancias realizadas en una cirugía plástica".

Además, añadía que "ella acude con el doctor y se realiza los estudios correspondientes previos a dicha cirugía, los cuales están en perfectas condiciones. Ella no presentaba algún tipo de consumo al tabaco, tal y como se ha especulado que pudiera comprometer su salud".

Los motivos de su fallecimiento

En un primer momento todo parecía normal y la joven procedió a someterse a la cirugía. Los médicos aseguraron que se iban a encargar de informar a su marido de cómo iba la operación, pero tras unas horas de que comenzara, y al no recibir ninguna actualización por parte de los médicos, la pareja se puso en contacto con ellos, a lo que le respondieron que "todo va bien".

Poco rato después recibió una llamada en la que se le pedía que se presentase de inmediato, ya que "ella está en condiciones delicadas y había tenido un infarto". Al llegar, le dijeron que su mujer estaba "siendo atendida por médicos especialistas en urgencia. A los minutos se me hace saber que ella había fallecido por una trombosis", desvelaba Christian compungido.

El trasfondo de la operación

Además, Carreón aseguraba que cuando le permitieron ver a su esposa "por última vez antes de los trámites", pudo ver que la cirugía "no se le había realizado completamente", a diferencia de lo que le había mencionado el doctor. Además, cuando le informaron de la situación, él sospechó que su mujer "falleció antes del horario que se me dictaminó", y al comprobar la entrada y salida del personal, "me cuestiono si realmente le atendió el médico internista como ellos mencionaban".

Los médicos, actuando de manera rápida, "me dicen que se harán cargo de los gastos funerarios y trámites de ello y, si se desea, del reembolso del costo de la cirugía", y para que no se alargase el proceso se descartó enviarla al Servicio Médico Forense, "a lo cual como familiar y desconcertado yo no entendía nada, ya que no había sufrido ninguna pérdida familiar ni entendía como iban estos procesos".

El marido pide justicia para Ali

El marido, después de que se realizase el funeral, se seguía cuestionando sobre lo que había podido suceder realmente, por lo que a los pocos días inició el trámite judicial después de que amigos y familiares le informaran sobre la situación. Es por eso que el marido pide justicia: "Solo pido a las autoridades correspondientes llegar al fondo de esto y encontrar la causa real, y así limpiar la imagen de su esposa", concluía en el vídeo sin poder evitar las lágrimas.

