Al borde de la muerte por morderse uñas: embolias cerebrales, fallos cardíacos y daños en otros órganos vitales

Un joven ha estado a punto de perder la vida como consecuencia de un hábito muy común: morderse las uñas. Mario Colomina, creador de contenido, padeció embolias en el cerebro, los riñones y el bazo, además de fallos cardíacos que obligaron a una operación urgente.

Colomina contrajo Staphylococcus aureus, una bacteria que se propagó por todo su cuerpo y le ocasionó graves afecciones de salud. Es más, estuvo a punto de morir como consecuencia de los efectos secundarios causados por la infección.

El joven compartió su experiencia por redes sociales. En el video publicado en TikTok, Colomina relata que contrajo la bacteria "por los uñeros". "Por ahí hay una bacteria que a mí se me filtró por la piel e hizo un nido en la válvula mitral del corazón. A raíz de ahí, cada vez que me bombeaba la sangre, me lo extendía por todo el cuerpo", explicó.

Como consecuencia, sufrió embolias en el cerebro, en los riñones y en el bazo. A pesar de que los médicos le recetaron medicamentos, su condición no mejoraba y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente del corazón para cambiarle la válvula.

La cirugía ocurrió hace 10 años y Colomina, a pesar de la experiencia traumática vivida, todavía no ha sido capaz de dejar de morderse las uñas. Aunque ha intentado diversas técnicas para dejar atrás este mal hábito, el máximo tiempo que ha estado sin morderse las uñas ha sido un mes.

Staphylococcus aureus

El Staphylococcus aureus, más conocido como estafilococo, es una bacteria 'Gram positiva', lo que significa que tiene una pared celular gruesa que se tiñe de un color específico en pruebas de laboratorio. Tiene forma esférica, similar a la de un coco, y tiende a agruparse como racimos de uvas cuando se observa al microscopio.

Características principales

Esta bacteria vive habitualmente en la piel y en las mucosas de personas sanas, especialmente en la nariz.

No siempre causa enfermedades, pero puede volverse patógena cuando entra en el cuerpo a través de heridas o dispositivos médicos.

Consecuencias

Las principales consecuencias que puede acarrear esta bacteria son:

Infecciones de la piel : como forúnculos, impétigo, celulitis.

: como forúnculos, impétigo, celulitis. Infecciones graves : como neumonía, endocarditis (infección del corazón), osteomielitis (huesos), sepsis (infección generalizada).

: como neumonía, endocarditis (infección del corazón), osteomielitis (huesos), sepsis (infección generalizada). Toxinas: que causan enfermedades como el síndrome de shock tóxico o intoxicaciones alimentarias.

