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El boom de los tintes vegetales refleja la búsqueda de la naturalidad en el cabello

Una opción natural con múltiples beneficios para el cabello, indicada incluso para los pacientes oncológicos.

Teñirse con barros

El boom de los tintes vegetales refleja la búsqueda de la naturalidad en el cabello | Antena 3 Noticias

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Patricia Torres
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Cada vez son más las personas que eligen los tintes vegetales para dar color a su cabello. Y es que son una opción que, además de ofrecer un resultado mucho más natural, no solo no resecan el cabello, si no que además le aportan brillo y nutrición.

Los también conocidos como “barros” no abren la cutícula ni aclaran el tono del pelo: depositan los pigmentos en la superficie de la fibra capilar, engrosándola, creando un efecto de "mecha" translúcida sobre las canas.

En los últimos años está aumentando considerablemente el número de peluquerías que ofrecen este tipo de pigmentos en su catálogo de servicios, como es el caso de la Peluquería Innovat de Pontevedra.

Su propietaria, Josefa Aranega, recomienda esta opción sin dudarlo, sobre todo para las primeras canas: “El color vegetal es un producto 100 % natural, procede de plantas deshidratadas, que se mezclan con agua. Beneficia el cabello y el cuero cabelludo. Es ideal para las primeras canas, porque aunque no las cubre al 100% las camufla, sin cambiar la textura del cabello y manteniendo el brillo natural. El químico siempre reseca el cabello y se acaba oxidando, y además hay más gente con alergia”.

Nos explica Josefa que son muchas las clientas que después de toda una vida aplicándose tintes químicos se están pasando ahora a los tintes vegetales: “les coge el color perfectamente. Hemos pasado clientas del químico al vegetal, y luego ya no quieren volver al químico, porque se dan cuenta de las múltiples ventajas”.

La duración es la misma que la de un tinte convencional. En donde si que hay diferencia es en la gama cromática, bastante más limitada que en la carta de tintes químicos : “a la hora de oscurecer al negro nos es imposible llegar. Tan solo llegamos a un castaño oscuro con los pigmentos de los que disponemos”.

Una opción ideal para pacientes oncológicos

Los tintes 100% vegetales, orgánicos y los barros son la opción más segura y recomendada para los pacientes oncológicos. Durante y después de la quimioterapia o radioterapia, el cuero cabelludo se encuentra extremadamente sensible, deshidratado y vulnerable. Por ello, los médicos desaconsejan estrictamente el uso de coloraciones permanentes convencionales.

Josefa nos explica así: “el tinte vegetal es un opción ideal para las personas que han pasado por un tratamiento de quimioterapia, ya que no pueden usar químicos, porque la quimio ya les ha resecado mucho la piel, y el químico resecaría el cuero cabelludo aún más”.

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