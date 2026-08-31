Antena 3 Noticias
Última hora
Salud

Adelgazamiento

Una píldora en fase de ensayo clínico recrea los efectos en nuestro cuerpo de hacer ejercicio físico

Este fármaco desarrollado en EEUU imita la acción de una molécula que el organismo libera tras comer o realizar ejercicio intenso.

Imagen de una píldora

Una píldora imita los efectos de hacer ejercicio físico | Antena 3 Noticias

Publicidad

Victoria Blaya
Publicado:

Los medicamentos para adelgazar están a la orden del día. Muchos todavía optan por perder peso siguiendo el método tradicional de dieta y ejercicio, y otros, a golpe de pinchazo.

En este escenario, la empresa biotecnológica estadounidense Enveda acaba de anunciar los primeros resultados de una pastilla de consumo diario con la que se pierde el apetito. Además se consigue un beneficio extra porque reproduce algunos efectos del ejercicio físico en el organismo.

La píldora imita a una hormona que nuestro cuerpo libera después de una comida o después de realizar ejercicio de alta intensidad. Dicha sustancia se llama Lac-Phe.

88 voluntarios sanos han participado en la primera fase del ensayo clínico con éxito, ya que no se ha visto ninguna contraindicación, es decir, no han sentido grandes efectos secundarios como náuseas o vómitos, un problema que sí suelen padecer los consumidores de Ozempic. La compañía estadounidense todavía no ha dado datos sobre el peso perdido ni los efectos metabólicos de los voluntarios.

Antes del estudio en personas, se probó con animales y se vio cómo preservaron la masa muscular y se evitó el temido efecto rebote, es decir, la posterior recuperación de peso que aparece tras interrumpir el tratamiento adelgazante.

¿Qué opinan los expertos?

La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Guadalupe Sabio, cree que podría ser un buen medicamento contra la obesidad, pero no aclara si en una pastilla se pueden comprimir todos los beneficios de la actividad física. Se muestra bastante reticente: “Hablar de una pastilla que imita al ejercicio parece más un eslogan publicitario que una realidad”.

Siguientes pasos del proyecto

La compañía Enveda Biosciences, responsable del proyecto, cuenta con varios ensayos clínicos activos. El fundador del proyecto, Wiswa Colluru, afirma que “muchos de los beneficios del ejercicio se deben a mensajes químicos que se liberan en el cuerpo” y añade “hasta que se caracterizó Lac-Phe, apenas nada de esta química estaba a nuestro alcance para guiar el desarrollo de fármacos viables”

Enveda acaba de completar con éxito la fase 1 de este proyecto y tiene previsto iniciar la fase 2 en otoño para comprobar si el fármaco consigue mantener la pérdida de peso en personas que previamente hayan sido tratadas con Ozempic o Wegovy.

Esperanza para el dolor crónico: hallan el "interruptor" cerebral que podría apagarlo

Cerebro

Publicidad

Salud

Imagen de una píldora

Una píldora en fase de ensayo clínico recrea los efectos en nuestro cuerpo de hacer ejercicio físico

Teñirse con barros

El boom de los tintes vegetales refleja la búsqueda de la naturalidad en el cabello

Mosquito portador de dengue

Alerta por un brote de dengue: cinco muertes y más de 1.600 casos

Imagen de una bacteria
Neumococo

El serotipo 4 del neumococo es más virulento, tiene mayor capacidad de infección y se ha extendido por España

Imagen de archivo de huevos de gallina
Salmonelosis Éibar

Al menos 29 afectados por un brote de salmonelosis tras consumir tortilla en un bar de Éibar, Gipuzkoa

Cerebro
DOLOR

Esperanza para el dolor crónico: hallan el "interruptor" cerebral que podría apagarlo

Identificado en ratones un mecanismo cerebral que podría actuar como un "interruptor" para apagar el dolor crónico y abrir la puerta a nuevos tratamientos.

Un marcapasos en ordenador.
AVANCE MÉDICO

Desarrollan un marcapasos sin batería que se carga con los latidos del corazón de los pacientes

Este descubrimiento permitiría durar "toda la vida" sin necesidad de ser cargado con baterías, reduciendo los riesgos y costes de asociados con la implantación.

Operación de cirugía estética

El 90% de los cirujanos plásticos detecta un aumento de operaciones tras el auge de Ozempic

Ceuta tras la entrada masiva de migrantes

Sanidad y las comunidades acuerdan enviar 45.000 vacunas a Ceuta para prevenir enfermedades

Ozempic

Aumenta el número de personas que recurren a las inyecciones para adelgazar, mientras que la ciencia busca alternativas

Publicidad