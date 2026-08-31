Una píldora en fase de ensayo clínico recrea los efectos en nuestro cuerpo de hacer ejercicio físico

Los medicamentos para adelgazar están a la orden del día. Muchos todavía optan por perder peso siguiendo el método tradicional de dieta y ejercicio, y otros, a golpe de pinchazo.

En este escenario, la empresa biotecnológica estadounidense Enveda acaba de anunciar los primeros resultados de una pastilla de consumo diario con la que se pierde el apetito. Además se consigue un beneficio extra porque reproduce algunos efectos del ejercicio físico en el organismo.

La píldora imita a una hormona que nuestro cuerpo libera después de una comida o después de realizar ejercicio de alta intensidad. Dicha sustancia se llama Lac-Phe.

88 voluntarios sanos han participado en la primera fase del ensayo clínico con éxito, ya que no se ha visto ninguna contraindicación, es decir, no han sentido grandes efectos secundarios como náuseas o vómitos, un problema que sí suelen padecer los consumidores de Ozempic. La compañía estadounidense todavía no ha dado datos sobre el peso perdido ni los efectos metabólicos de los voluntarios.

Antes del estudio en personas, se probó con animales y se vio cómo preservaron la masa muscular y se evitó el temido efecto rebote, es decir, la posterior recuperación de peso que aparece tras interrumpir el tratamiento adelgazante.

¿Qué opinan los expertos?

La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Guadalupe Sabio, cree que podría ser un buen medicamento contra la obesidad, pero no aclara si en una pastilla se pueden comprimir todos los beneficios de la actividad física. Se muestra bastante reticente: “Hablar de una pastilla que imita al ejercicio parece más un eslogan publicitario que una realidad”.

Siguientes pasos del proyecto

La compañía Enveda Biosciences, responsable del proyecto, cuenta con varios ensayos clínicos activos. El fundador del proyecto, Wiswa Colluru, afirma que “muchos de los beneficios del ejercicio se deben a mensajes químicos que se liberan en el cuerpo” y añade “hasta que se caracterizó Lac-Phe, apenas nada de esta química estaba a nuestro alcance para guiar el desarrollo de fármacos viables”

Enveda acaba de completar con éxito la fase 1 de este proyecto y tiene previsto iniciar la fase 2 en otoño para comprobar si el fármaco consigue mantener la pérdida de peso en personas que previamente hayan sido tratadas con Ozempic o Wegovy.