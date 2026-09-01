Una innovadora técnica permite tratar algunos tipos de cáncer de piel sin cirugía

El Hospital Germans Trias i Pujol ha comenzado a aplicar este método para tratar determinados cánceres de piel no melanoma, evitando así realizar una cirugía. El procedimiento consiste en aplicar sobre la lesión una capa de resina radiactiva de 188-Reni, un isótopo radiactivo que emite radiación y es capaz de penetrar y destruir de forma localizada células malignas de la piel hasta una profundidad de 3 milímetros. La resina se aplica sobre la lesión y entre una y tres horas después se retira. El paciente puede irse a casa tal y como ha llegado, sin necesidad de anestesia ni ingreso hospitalario.

Es una alternativa a la cirugía para curar lesiones complejas de operar y que a menudo obligarían a realizar una cirugía agresiva o mutilante. Está indicado en pacientes diagnosticados con cáncer de piel no melanoma (como carcinoma basocelular, carcinoma escamoso o eritroplasía de Queyrat) que, por características del tumor o del paciente, no son candidatos a las terapias convencionales, como la cirugía.

El comité multidisciplinar de cáncer cutáneo no melanoma es el encargado de valorar qué pacientes son candidatos. Es un tratamiento que se realiza en las dependencias del servicio de Medicina Nuclear (ICS e IDI), con profesionales de Dermatología y Medicina Nuclear de forma conjunta.

Apta para el cáncer de piel más frecuente

Se trata de una técnica que supera el 95% de eficacia en los múltiples estudios realizados. De hecho, según Percy Hinojosa, adjunto del servicio de Medicina Nuclear, “en muchos casos es suficiente con una única sesión de aplicación de la resina para curar el tumor”. "La satisfacción de los pacientes, considerando la facilidad de la aplicación y sus resultados estéticos -no deja marcas ni cicatrices- es muy elevada", concluye Hinojosa.

Por su parte, Júlia Verdaguer, adjunta del servicio de Dermatología, destaca el tratamiento por ser “una alternativa a la cirugía, en pacientes que ya presentan mucha patología asociada, que impide realizar una cirugía”. Además, Verdaguer remarca que el tratamiento es especialmente beneficioso cuando las lesiones se localizan en zonas delicadas como los labios, las orejas o la nariz, donde la cirugía tendría un mayor impacto estético.

Cada año se diagnostican más de 78.000 casos de cáncer de piel en España y la previsión es que esta cifra vaya en aumento. El cáncer de piel no melanoma representa más del 90% de los casos de cáncer de piel y su incidencia aumenta significativamente con la edad, siendo más frecuente a partir de los 45 años.

El principal factor de riesgo es la acumulación de horas de exposición al sol a lo largo de la vida: por eso es más frecuente que se dé en zonas del cuerpo más expuestas, como puede ser la cara, el cuero cabelludo, el cuello y los brazos.