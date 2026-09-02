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5 consejos para superar la depresión postvacacional

Volver a la rutina después de haber disfrutado de varias semanas de descanso no siempre es fácil. Con estos consejos, la vuelta será más llevadera.

Vuelta a casa tras vacaciones

5 consejos para superar la depresión postvacacional Imagen creada con IA

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Playa, piscina, días libres, planes con amigos y familiares… Cuando tenemos vacaciones, todo es maravilloso. No hay horarios, prisas y se disfruta cada minuto de la compañía de los que más quieres.

Ahora bien, volver a la rutina puede resultar complicado después de este periodo de descanso.

Para volver de la mejor manera, y evitar la depresión postvacacional, te damos 5 consejos muy interesantes para que la nostalgia no se apodere de ti. ¡Síguelos para que la vuelta no sea tan dura!

5 consejos para volver a la rutina con más ánimo

Si sigues estas recomendaciones, la vuelta después de vacaciones no será tan complicada. ¡Apunta!

  • Retoma la rutina de manera progresiva. Evita concentrar todas las tareas pendientes en los primeros días de trabajo. Organiza las responsabilidades por prioridades y recupera poco a poco los horarios habituales, esto te ayudará a adaptarte con menos estrés.
  • Cuida tus hábitos de vida. Duerme entre 7 y 9 horas, mantén una alimentación equilibrada y practica ejercicio físico con regularidad. Todo esto favorece el bienestar físico y emocional, además de facilitar la transición entre el periodo vacacional y la rutina.
  • Busca nuevos estímulos que te ilusionen. ¿Planificar una escapada de fin de semana? ¿Apuntarte a un curso? ¿Retomar un hobby? ¿Empezar una actividad que llevabas tiempo posponiendo? Estas ilusiones harán que mantengas la motivación. ¡Olvídate de que las vacaciones son el único momento para disfrutar!
  • Márcate objetivos realistas. Fija pequeñas metas para las primeras semanas, contribuye a recuperar el ritmo poco a poco. Por ejemplo, puedes proponerte terminar un proyecto pendiente, volver a hacer ejercicio dos o tres días por semana, leer un libro durante el mes o reorganizar tu espacio de trabajo.
  • Dedica tiempo a cuidar tu bienestar emocional. Reserva unos minutos al día para desconectar, practicar técnicas de relajación o mantener el contacto con familiares y amigos. Al hacerlo, gestionarás mejor el estrés y afrontarás con una actitud más positiva el regreso a las obligaciones diarias.

Síntomas más habituales de la depresión postvacacional

La vuelta a la rutina puede generar un periodo de adaptación durante el que es normal experimentar cierto desánimo o falta de motivación.

Estos síntomas suelen ser leves y van desapareciendo a medida que se recuperan los horarios y las obligaciones habituales.

Entre los síntomas más frecuentes del síndrome postvacacional se encuentran:

  • Cansancio y falta de energía. Es habitual sentirse más fatigado de lo normal durante los primeros días, especialmente si durante las vacaciones se alteraron los horarios de sueño o descanso.
  • Desmotivación o apatía. La pérdida de interés por las tareas cotidianas o la sensación de que cuesta retomar las responsabilidades son algunas de las manifestaciones más comunes.
  • Irritabilidad y cambios de humor. Algunas personas se muestran más impacientes, sensibles o propensas a enfadarse mientras vuelven a adaptarse a la rutina.
  • Dificultad para concentrarse. Mantener la atención en el trabajo o los estudios puede resultar más complicado durante los primeros días de la reincorporación.
  • Sensación de estrés o ansiedad. La acumulación de tareas pendientes o la presión por recuperar el ritmo habitual puede provocar nerviosismo.

Pero no te preocupes porque, en la mayoría de los casos, estas molestias remiten de forma gradual en menos de una semana.

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