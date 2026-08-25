Al menos 29 afectados por un brote de salmonelosis tras consumir tortilla en un bar de Éibar, Gipuzkoa

Salud Pública ha intervenido en un caso de un brote de salmonelosis registrado en un establecimiento hostelero de Éibar (Gipuzkoa), realizando una inspección, análisis de muestras y las correspondientes medidas preventivas tras el consumo de tortillas el pasado 9 de agosto por parte de varias personas, según ha advertido el Departamento vasco de Salud.

Estas medidas se llevaron a cabo inmediatamente gracias al aviso el 11 de agosto por parte de Osakidetza de la sospecha de un brote de salmonelosis, que permitió identificar 29 casos, de los que 21 fueron confirmados a través de pruebas microbiológicas y ocho se consideraron probables. De las personas afectadas, 25 recibieron atención sanitaria, nueve fueron ingresadas en hospital y todas ellas ya han sido dadas de alta.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Gipuzkoa recibió la notificación del brote el 11 de agosto y aplicó el protocolo para estos casos con el objetivo de conocer su alcance.

La intervención se lleva a cabo de forma coordinada en tres aspectos: Epidemiológico, mediante entrevistas a las personas afectadas y la búsqueda activa de posibles casos; Ambiental y seguridad alimentaria, con inspecciones en el establecimiento y en la cadena de suministro de los huevos; y Microbiológico, realizando el análisis de muestras clínicas, alimentos, huevos y otras muestras. Las pruebas detectaron principalmente Salmonella Enteritidis.

Medidas adoptadas por Salud Pública

Nada más comenzar la intervención, entre los días 11 y 12 de agosto, Salud Pública tomó muestras de las tortillas y de los huevos disponibles en el establecimiento. Las tortillas fueron retiradas y destruidas, y los huevos quedaron inmovilizados de manera cautelar mientras se realizaban los análisis.

Además, se inspeccionaron las condiciones de elaboración, conservación y manipulación de los alimentos. La investigación detectó deficiencias de los huevos, su limpieza y en la desinfección de utensilios, la conservación de las tortillas a temperatura ambiente y la prevención de contaminaciones cruzadas.

El establecimiento recibió instrucciones para mejorar las prácticas de higiene en la manipulación del huevo así como la la limpieza y desinfección de los utensilios y garantizar el tratamiento térmico correcto de las tortillas.

Además, le pidieron evitar el contacto entre el huevo crudo y los alimentos listos para su consumición, mejorar la identificación y el control de los lotes de huevos y corregir las deficiencias detectadas en las instalaciones y en el almacenamiento de alimentos.

Salud Pública también avisó a las autoridades sanitarias de Aragón, al proceder los huevos de una explotación situada en esa comunidad. Asimismo, han ordenado la inmovilización y retirada cautelar de los huevos distribuidos a otros establecimientos por la empresa distribuidora.

Tras las deficiencias detectadas en la trazabilidad y en la documentación comercial, se le ha prohibido cautelarmente al distribuidor continuar con la actividad de distribución y comercialización de alimentos hasta que pueda contar con un sistema completo y eficaz de trazabilidad y de retirada de productos.