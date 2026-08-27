El serotipo 4 del neumococo es más virulento, tiene mayor capacidad de infección y se ha extendido por España

El neumococo es un viejo y molesto conocido. Esta bacteria es la causante de infecciones leves que pueden darse en el oído o una sinusitis, pero también de otras más graves como una neumonía, una meningitis o una sepsis. El neumococo también está detrás de la enfermedad neumocócica invasiva, que es una infección grave que puede adoptar diferentes manifestaciones clínicas como sepsis, meningitis, neumonía bacteriémica, artritis, osteomielitis, celulitis y endocarditis.

Se cree que hay hasta 23 serotipos del neumococo capaces de causar la mayoría de diagnósticos de la enfermedad neumocócica invasiva. Sin embargo, una investigación del Instituto de Salud Carlos III ha logrado explicar cómo una variante especialmente virulenta de neumococo se ha extendido por toda España en los últimos años.

Hablamos del serotipo 4 del neumococo, que tiene una mayor capacidad para adherirse a la nasofaringe humana y al pulmón y que enseñó su patita en un brote detectado en Sevilla en 2022. Este brote afectó sobre todo a jóvenes no vacunados con altas tasas de tabaquismo, consumo de alcohol y drogas inhaladas. El estudio añade que los casos se fueron expandiendo por diferentes zonas del país, afectando a adultos mayores de 65 años.

Las vacunas, un muro de contención

Cierto es que, gracias a las vacunas, estas infecciones estaban controladas; sin embargo, en 2022-2023 se ha detectado un aumento preocupante.

En España, frente a la enfermedad neumocócica invasiva, se utilizan desde el año 2001 vacunas. Al principio, eran dosis administradas a la población pediátrica conjugando neumocócicas con la heptavalente, pero en 2010 se sustituyó por la tridecavalente. Esta acción vacunal logró éxitos al reducir claramente la carga de la enfermedad.

¿Cómo se explica entonces este aumento de casos? Los expertos lo relacionan con "la cambiante epidemiología del serotipo 4 y su ausencia en ciertas vacunas para adultos, como la vacuna antineumocócica conjugada 21 (PCV21)", de ahí que pidan actualizar las políticas de vacunación y las estrategias de prevención.

La investigación revela que este serotipo 4 causa una infección más acentuada en presencia de humo de tabaco o cuando se produce una coinfección con el virus de la gripe H3N2. Esto sumado a la población que no estaba vacunada podría explicar por qué se ha diseminado por toda España en los últimos años y por qué ha afectado también a personas mayores de 65 años.

El estudio tomó como muestras pacientes de diferentes grupos de edad, incluyendo niños y adultos. Los coordinadores de la investigación, José Yuste y Julio Sempere, explican que "los resultados muestran cómo un linaje genético de la bacteria, denominado ST15063, presenta una mayor virulencia y es el principal causante de la mayor parte de casos originados en el brote de Sevilla, para posteriormente expandirse al resto del territorio nacional".

El estudio se ha publicado en la revista 'The Journal of Infectious Diseases'. Se hace eco de 15 años de vigilancia (2009-2024), con especial atención a la incidencia registrada en los últimos tres años (2022-2024), e incluye la caracterización genómica completa.