Aviso sobre los alimentos con calorías negativas: "Depender de ellos nos podría llevar a deficiencias nutricionales"

"Un rayo de sol, uoh, oh oh"... Sí, es la canción por excelencia que marca el inicio del verano. Aunque en Madrid nos asomamos a la ventana y todavía no confiamos mucho en que ese momento esté cerca, la realidad es que todos estamos ya planificando nuestro tiempo de descanso. Que si vuelos, reservas de hoteles o multitud de planes... también 'nos preparamos nosotros' con la intención de vernos a gusto con nuestro cuerpo, pero sobre todo sanos.

En este periplo de encontrar el camino más saludable, en la Newsletter de Antena 3 Noticias hablamos con Nuria Martínez Lozano, Graduada en Biología, Nutrición y Doctora en Biomedicina, acerca del papel que cumplen los alimentos con calorías negativas en nuestro organismo, descubrimos cuáles son, así como los pilares básicos de una dieta equilibrada. Además, en un tiempo en el que la obesidad es una enfermedad que está al orden del día y preocupa, la nutricionista nos explica su carácter multifactorial.

Los alimentos con calorías negativas o termogénesis inducida por la dieta

El concepto de 'alimentos con calorías negativas' es sencillo. "Se basa en la idea de que ciertos alimentos requieren más energía para ser digeridos que la que aportan al organismo". De esta manera, "lo que ocurre es que nuestro organismo necesita cierta energía para digerir estos alimentos, absorber sus nutrientes y metabolizarlos", un proceso conocido como "termogénesis inducida por la dieta, que representa más o menos entre el 5% y el 15% del gasto energético total diario".

Al necesitar más energía para ser metabolizados, estos alimentos, "especialmente los ricos en proteínas o con alto contenido en fibra y agua harían que tengamos un mayor gasto energético". Además, al ser "alimentos muy bajos en calorías y altos en agua y fibra", lo que ocurre es que "nos provoca una mayor sensación de saciedad".

Aún así, tal y como resalta Nuria Martínez Lozano, "esta teoría aún no está respaldada científicamente".

¿Cuáles son los alimentos con calorías negativas?

Los alimentos con calorías negativas se pueden encontrar, sobre todo, en las verduras y en las frutas.

"Muy ricos en vitaminas y minerales"

Además de ser alimentos bajos en calorías y altos en agua y fibra, "también son muy ricos en vitaminas y minerales". Aunque se recomiende su consumo, hay que tener en cuenta, remarca Nuria Martínez Lozano, que "para que sea una alimentación equilibrada, también tendríamos que tomar los tres macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas", puesto que "depender exclusivamente de alimentos con calorías negativas quizá nos podría llevar a deficiencias nutricionales".

El papel de la obesidad en nuestro país

En un momento en el que la obesidad es una enfermedad que preocupa, la nutricionista nos explica su carácter multifactorial, "lo que quiere decir que no es causada por un único factor, sino que las personas que tienen obesidad no es porque coman mal solamente o no se muevan solamente, sino que es provocada por muchos factores".

Entre dichos factores, pueden encontrarse "la dieta, el sedentarismo, el cortisol, ahora que tenemos mucho estrés, muchas veces también tenemos desconocimiento, el sueño pues dormir mal también nos provoca obesidad, hay varias vertientes".

"Hay que regular todos los factores"

Nuria Martínez Lozano considera que para "tener un éxito con esta enfermedad, hay que abarcar todos estos factores. Es decir, lo que más le preocupa al paciente, en lo que más le podamos ayudar, hacer más hincapié, pero luego hay que regular todos estos factores porque sino al final no vamos a crear un hábito de vida. Si solamente nos centramos en la nutrición, pero no hacemos deporte, no dormimos bien, o tenemos una vida muy estresante, quizá nunca va a funcionar la pérdida de peso, y sobre todo va a ser una enfermedad que vamos a perder unos kilos, pero luego los vamos a volver a recuperar".

Los pilares de una dieta equilibrada

En una dieta equilibrada, nos explica la nutricionista, se deben "incluir los seis grupos de alimentos, que son frutas, verduras, proteínas de buena calidad, cereales si pueden ser integrales, lácteos o derivados y grasas saludables, además de mantener un equilibrio adecuado entre macronutrientes".

El 50-60% de la energía que consumimos en la dieta debe de venir de los carbohidratos, si es posible de carbohidratos integrales. Del 15-20% de la energía que consumimos debe venir de proteínas (de fuentes animales y vegetales), mientras que del 25-30% de la energía que consumimos deben de venir de grasas (priorizando las grasas de buena calidad).

Además de estas pinceladas básicas, es preciso tener en cuenta que "esta dieta tiene que ser baja en azúcares y las grasas saturadas o trans que son las perjudiciales".

