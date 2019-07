SORDOS

En España nacen al año alrededor de 2.500 bebés sordos. Gracias a un dispositivo tecnológico muchos de los niños comienzan a escuchar por primera vez, y el silencio para ellos habrá terminado. "Me he sorprendido mucho, no me lo esperaba, me he puesto muy nerviosa, el corazón se me salía", afirma la madre de Jesús