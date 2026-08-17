Alerta alimentaria por la presencia de mostaza no declarada en una pasta alimenticia vendida en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte de la la presencia de mostaza no incluida en el etiquetado de una pasta alimenticia. La alerta ha sido recibida mediante una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

El nombre del producto con presencia de mostaza no declarada es Cabello de ángel (cheveux d'ange), de la marca TRIA, el cual se encuentra envasado en una bolsa de plástico. El número de lote afectado es el L10/2025SHN y su fecha de consumo preferente se fija en el 16 de octubre de 2027.

La distribución del producto se ha producido en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco, aunque no descartan que puedan existir otras redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Por ello, como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia a la mostaza que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo, cabe destacar que el producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

Toda la información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Datos del producto: