Récord contra la ceguera: Cirujanos alicantinos logran operar de cataratas a 176 personas en Mauritania en solo seis días

Un equipo alicantino de 15 profesionales sanitarios realizó 176 cirugías a personas ciegas por cataratas y llegó a atender a una totalidad de 2.126 pacientes, en una de las regiones con mayor déficit de asistencia oftalmológica especializada de Mauritania. La I Expedición Balmis para la Visión impulsada por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera y el Rotary Club Alicantes forma parte de la 26ª expedición médico-quirúrgica del proyecto humanitario "Nouadhibou Vision". Una misión que combinó actividad quirúrgica de alta complejidad, consultas clínicas y atención optométrica.

"La ceguera tratable sigue siendo una tragedia silenciosa en muchas regiones del mundo. En Nouadhibou, comprobamos que intervenir a tiempo no solo devuelve la visión, sino la autonomía, dignidad y capacidad de trabajar para su familia y sociedad", apuntaba el doctor Jorge Alió. El doctor y la presidenta de su fundación, María López Iglesias, llevan 19 años uniendo sus esfuerzos en la prevención de la ceguera evitable y en la restauración de la visión funcional en población vulnerable con acceso sanitario muy limitado.

En este proyecto sanitario colaboraron distintas autoridades mauritanas, como el director del Centro Nouadhibou, Salah Edine, y voluntarios locales. Además de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, de la que el profesor Jorge Alió es catedrático en Oftalmología e Investigador de Honor.

Patologías detectadas en la expedición

Muchos pacientes presentaban cataratas blancas avanzadas con visión reducida a percepción de luz, siendo la catarata la principal causa de ceguera reversible en adultos. La mayoría de intervenciones se realizaron mediante facoemulsificación, aunque en casos complejos fue necesaria cirugía extracapsular.

El glaucoma, por otro lado, es la principal causa de pérdida visual irreversible detectada, estimándose que aproximadamente una cuarta parte de los pacientes examinados presentaban neuropatía óptica glaucomatosa avanzada o terminal.

En un país como Mauritania, el diagnóstico tardío y la falta de acceso a fármacos explican la elevada proporción de casos graves en la región.

El 30% eran niños

"La detección precoz en la infancia es clave. Muchos de estos niños habrían desarrollado una discapacidad visual permanente sin una intervención a tiempo", apunta Alió tras revelar que el 30 % de los pacientes tratados durante la asistencia eran niños. En este contexto, se detectó la falta general de acceso a gafas graduadas y una elevada incidencia de queratoconjuntivitis vernal, miopía alta y ambliopías refractivas bilaterales, así como casos graves de privación visual por lesiones corneales congénitas.

El centro de reciclaje de gafas del Club de Leones de Alicante se hizo responsable de la donación de gafas graduadas. Su entrega, junto a la recuperación visual tras las cirugías, dejaron escenas de intensa emoción entre pacientes y miembros de la misión, integrada por 15 cooperantes internacionales de Alicante, Salamanca y Egipto.

