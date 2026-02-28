¿Eres un "short-sleeper" o le estás robando horas a tu salud? los expertos desmontan el mito de las 5 horas de sueño

La teoría nos la sabemos: De media, hay que dormir 8 horas al día. Pero la práctica no todo el mundo la lleva a cabo. Preguntamos a pie de calle y muchos nos confiesan que no descansan: "Duermo unas 5 horas", "muy poco, duermo muy poco", "a veces incluso me despierto antes de que suene la alarma".

La mayoría, si no descansa, se siente agotado al día siguiente: "A mí me duele la cabeza, no rindo bien". Aun así, hay quien confiesa sentirse con energía: "Yo rindo bien aunque duerma muy poco". Entre este último grupo hay un 1% —según los profesionales del sueño— que se lo puede permitir. Se trata de los llamados "short sleepers", personas que por su condición genética pueden llevar a cabo este modo de vida. El resto, dicen, viven apoyados en el cortisol.

La odontóloga Sofía Rodríguez Moróder, de la clínica Cráneosalud en Valencia, explica que: "El cortisol es la hormona del estrés y es la que nos mantiene en marcha. Para tener un sueño reparador, debe bajar el cortisol para que la melatonina suba; son antagónicos, o hay uno o hay otro. Si no nos habituamos poco a poco a hacer los ciclos correctos, te vas a acostumbrar a vivir contaminado. Ni la claridad mental ni la función de las neuronas es correcta. De hecho, cuando le robamos horas al sueño, perdemos la capacidad de juzgar nuestro propio deterioro. Es como un conductor con exceso de alcohol que asegura estar sobrio: su percepción dice que está al 100%, pero sus reflejos y su salud sistémica están bajo mínimos".

Otro de los mitos más extendidos es la supuesta recuperación del sueño durante el fin de semana. "Las horas que le robamos al sueño no se compensan simplemente durmiendo más dos días después. Es como si un día no comes y al siguiente decides comer el doble: no recuperas lo que tu cuerpo dejó de recibir en el momento en que lo necesitaba. Lo que el cuerpo padece y sufre, se queda. El déficit de sueño tiene efectos acumulativos que no se borran con un par de mañanas largas en la cama".

Hay que tener en cuenta que durante la noche, nuestro cerebro lleva a cabo una actividad fundamental: "Lo que hace es limpiar y depurar los órganos, principalmente el cerebro, que es el centro de mando Es igual que el ciclo de una lavadora; si lo cortas a mitad, no puede salir limpio".

Muchos reconocen que les resulta imposible conciliar el sueño. Hay que tener en cuenta que vivimos en un momento de mucha actividad: "Estamos estresados, queremos hacer muchas cosas durante el día, subimos el cortisol, y esto repercute en nuestro descanso". Además, mirar el móvil antes de ir a la cama tampoco ayuda. Muchos intentan buscar otras alternativas: "Yo intento reducir el café durante la tarde", "en mi caso me pongo a leer", "una manzanilla a veces". En todo caso, insisten los expertos, hay que acordarse de dormir 8 horas; hay que pensar que cuidar nuestro sueño es cuidar nuestra salud. No hacerlo, dicen, puede provocar problemas cardiovasculares, mentales o bruxismo.

