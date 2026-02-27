La peligrosa dieta viral de comer con un plástico en la boca para no engordar: "Favorece los trastornos de la conducta alimentaria"

Comer con un plástico en la boca para no engordar. Es la nueva dieta viral que espanta a nutricionistas y expertos. La idea, según quienes la practican, nace para engañar al cerebro, sentir el sabor y las texturas sin ingerir calorías y luego escupirlo. Esta moda ha comenzado en China. Para los médicos y nutricionistas esto es una locura y alertan del peligro para los adolescentes

La nutricionista Leticia Garnica sostiene que "puede tener riesgos físicos por asfixia o atragantamiento pero, ademas, puede favorecer o acrecentar los trastornos de la conducta alimentaria aumentando la desnutrición y siendo un riesgo muy importante para nuestra salud física y mental".

Se trata de una práctica conocida internacionalmente como 'plastic eating' y persigue la finalidad de engañar al cerebro ya que, supuestamente, simula "el placer sensorial" de comer sin tragar, por lo que las personas que lo pruebas consiguen "bajar de peso".

Trastornos de la conducta alimentaria

Este tipo de conductas pueden llegar a alterar la percepción normal del hambre y pueden estar relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). De hecho, desde el punto de vista clínico, es un reto que se puede parecer al comportamiento conocido como "masticar y escupir", común en personas con anorexia o bulimia, con el que disfrutan del sabor del alimento sin ingerir las calorías.

Como consecuencia de esta práctica, se puede reforzar una relación "poco saludable con la comida", basada en el miedo a engordar y en la necesidad de control.