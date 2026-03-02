Un protocolo pionero en España reduce la muerte por infarto intestinal: "De 80% de mortalidad a 80% de supervivencia"

El Hospital del Mar, en Barcelona, ha puesto en marcha un nuevo protocolo con el que ha conseguido aumentar significativamente la esperanza de vida en los pacientes que sufren isquemia mesentérica aguda, una enfermedad más conocida como infarto intestinal. Es una patología grave con un alto grado de mortalidad que se traduce en la falta de riego sanguíneo en el intestino que, en caso de no restablecerse en menos de seis horas, puede ser mortal.

Según explica la doctora y cirujana del Hospital del Mar, Ana María González, se manifiesta con un fuerte dolor abdominal y la única forma de diagnosticar la enfermedad es a través de un TAC.

Hasta el momento, el protocolo marcaba que cuando un paciente llegaba a urgencias con dolor abdominal se le realizaba una exploración física y una analítica, que habitualmente no salía alterada y no levantaba sospechas. Horas más tarde, cuando el paciente empeoraba su situación era el momento en el que se procedía a realizar el TAC, prueba clave y única para confirmar o descartar el infarto intestinal. Pero, para la mayoría de los pacientes, ya era demasiado tarde y su situación era irreversible.

Ahora, con este nuevo protocolo se ha invertido el orden de las pruebas para conseguir un diagnóstico precoz. Es pionero en España y en el sur de Europa y se desarrolla, por el momento, únicamente en el hospital del Mar, en Barcelona. Ahora, cuando un paciente llega a urgencias y hay sospecha de que puede sufrir isquemia mesentérica aguda, se activa directamente este código y se le realiza la prueba TAC. Con ello se consigue un rápido diagnóstico que, en caso de confirmar la enfermedad, permite proporcionar un tratamiento precoz y reducir así la mortalidad.

"Antes la mayoría de los pacientes se morían, era muy frustrante no poder hacer nada por ellos", asegura la doctora González. Sin embargo, este nuevo protocolo cambia el escenario. "Hemos revertido la cifra, de 80% de mortalidad a 80% de supervivencia”, explica. Un nuevo código que lleva años implantado en Finlandia y que ha sido el referente para aplicarlo ahora aquí. "Leí un artículo finlandés con mortalidad muy baja y con un diagnóstico precoz", explica Ana María González, que decidió desplazarse hasta allí para conocer de primera mano cómo realizaban esos protocolos para después poder instaurarlos aquí, como finalmente ha hecho en el Hospital del Mar de Barcelona.

