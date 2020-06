¿Qué pasará mañana con el BCE? Opinan los expertos

A falta de 24 horas la pregunta es si el Banco Central Europeo abrirá la botella de oxígeno al euro. ¿Qué es lo que los analistas esperan?

Jesús Sánchez Quiroñez, de Renta4, dice que "lo que se espera es que Draghi ponga negro sobre blanco, cómo se va a hacer esa compra de bonos de los países periféricos y bajo qué condiciones."

Esperan detalles, concreción pero dentro del guión que Dragui seguirá mañana cuál sería el mensaje ideal para los mercados.

En opinión de Victoria Torre, experta de Self Bank, "lo ideal sería que anunciara que va a comprar deuda. Pensamos que algo que no se va a producir pero que sí que sería lo ideal es que fuese a plazos un poco más largos, no a plazos más cortos."

En julio la autoridad monetaria dijo que haría lo necesario para preservar la moneda. En agosto que podría comprar deuda a corto plazo siempre que los países lo pidieran. ¿Qué creen los expertos que pasará en esta reunión de septiembre?

Según Marian Fernández, de Inversis, "va a comprar en el plazo de tres años, pero sin fijarse unos objetivos de rentabilidad muy estrictos, diciendo que cualquier acción suya va a estar condicionada a que los respetivos países vayan cumpliendo con los planes que se establezcan en relación con los ajustes y las reformas."

José Carlos Díez, de Intermoney, cree que "será un consejo duro para Draghi, pero algo tiene que sacar. Si no sale nada, volveremos a ver muchísima tensión en los mercados."

La contundencia de la acción marcará la reacción de los mercados, que esperan conocer cuándo por qué y en qué condiciones el BCE comprará deuda.