El mensaje de Cándido Méndez a los barones del PSOE ante el comité federal: “La financiación que plantea el presidente es irreal”

El ex Secretario General de UGT, Cándido Méndez, y colaborador del programa Espejo Público, ha visitado el programa este viernes y ha dado su opinión acerca de la financiación autonómica de Cataluña: “yo no tengo un mensaje, tengo una reflexión. No quiero injerirme en el debate del comité federal.”

“Estamos ante una decisión trascendental”

Méndez ha sido muy contundente en su alegato sobre el ‘cupo catalán’: “Se pretende hacer el cambio de la financiación desde una esquina y no en una reunión multilateral, como se ha hecho en otras ocasiones”. Y ha añadido que: “creo que estamos ante una decisión transcendental, de un calado similar al de la amnistía, que se aprobó con un aplauso”. Y en su opinión cree que: “eso de pretender destinar otros fondos para esto, puede funcionar durante un tiempo, pero no todo el tiempo. Iríamos a una suerte de modelo confederal donde las desigualdades se pueden acentuar entre unas comunidades y otras. Esto es asentar el modelo que en su día defendía Aznar. Estoy convencido de que, si entra un gobierno de la derecha, esto no lo va a cambiar. Madrid sería la gran beneficiada y los más perjudicados Extremadura y Andalucía. A mi juicio, lo de la mejora de la financiación creo que es irreal. La financiación que plantea el presidente es irreal.”

¿Qué tienen que hacer los barones del PSOE?

A unas horas de celebrarse el Comité Federal del PSOE, el ex secretario de UGT ha contado en Espejo Público que: “el Comité Federal no debe de respaldar el aval que la Ejecutiva Federal ha dado a ese acuerdo, no encaja y lo que no se puede plantear es que se apruebe en diferido en el próximo congreso”.