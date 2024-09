Susana Díaz, sobre el adelanto del Congreso del PSOE: "Nadie se plantea que un presidente no sea secretario general del partido"

Susana Díaz, expresidenta del Partido Socialista de Andalucía y colaboradora de Espejo Público, cree firmemente que el PSOE necesita "impulso". Ese es el motivo principal, según su opinión, que ha llevado a Pedro Sánchez aadelantar el congreso del partido casi un año. "Creo que corresponde a tomar impulso, porque la situación con los socios no es la mejor" ha dicho la actual senadora en las Cortes Generales, quien además opina que la dificultad para aprobar los presupuestos y otros proyectos hace necesario que el partido se reúna.

Además opina que el año que viene puede haber un adelanto electoral y "el PSOE no se puede permitir meterse en un congreso el año que viene", tiene que hacerlo antes, dice Díaz.

Para Susana Díaz el principal reto que tienen los socialistas por delante en este cónclave es la "unidad" porque vienen meses complicados para los socialistas, con dificultades grandes para aprobar proyectos en las cortes y donde van a tener que negociar mucho. "El PSOE debe salir unido, reforzado" afirmaba la política en Espejo Público.

Pedro Sánchez, al frente de la secretaría general

De lo que no tiene ninguna duda Susana Díaz es de que Pedro Sánchez continuará al frente de la secretaría general del partido, "mientras eres Presidente del Gobierno, eres secretario general". Asegura que no se cuestiona el liderazgo de los secretarios generales mientras están en Moncloa con lo que "no hace falta que Sánchez se blinde" porque ya lo está. Y es que, por las palabras de la andaluza, en el PSOE habría una máxima, o regla no escrita, y "nadie se plantea que un presidente no sea secretario general del partido".

Durante el programa también ha hablado sobre el debate de la financiación singular para Cataluña pactada con Esquerra Republicana (ERC). "En la financiación va a haber debate sí o sí, porque los territorios en España no tenemos un modelo de financiación único que permita que todos estén cómodos", ha sentenciado.