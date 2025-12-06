Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Elon Musk pide la "abolición" de la Unión Europea tras la multa a la red social X de 120 millones

Estados Unidos califica la multa de un "ataque" a Washington "por parte de gobiernos extranjeros".

Elon Musk durante una conferencia de prensa en la Casa BlancaEFE

Neila Gallego
Publicado:

Elon Musk amenazó con responder a la Unión Europea (UE) por la multa de 120 millones de euros que la Comisión Europea emitió contra la red social X por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la ley de servicios digitales comunitarias. El multimillonario criticó a la UE, pidiendo la "abolición" del bloque.

"La soberanía (debe) ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a su gente", escribió Musk en su cuenta de X.

Los ataques de Musk se producen al día siguiente de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazara la multa, que calificó de un "ataque" a Washington "por parte de gobiernos extranjeros". "La multa (...) de la Comisión Europea no es sólo un ataque a X; es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros", declaró Rubio en un mensaje en X. "Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en Internet", añadió.

Falta de transparencia de X

Las infracciones de X, explicó la CE en un comunicado, incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores. Tras el anuncio de la multa, X dispone de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas que tiene previsto adoptar para poner fin al incumplimiento de la DSA.

