Zelenski pide a la UE y EEUU unirse contra el presidente ruso: "Putin está loco"

El 20 de enero abrirá una nueva fase del conflicto en Ucrania. El presidente Zelenski ha viajado de urgencia a Bruselas para preparar el terreno. Se ha reunido con los 27 líderes comunitarios a los que les ha pedido que mantengan vías de diálogo abiertas con Trump desde el primer momento.

A pesar de la cercanía que en el pasado han podido mostrar Trump y el presidente ruso, Zelenski confía en tener al republicano de su parte. “Él es un hombre fuerte y es muy importante que esté de nuestra parte. Quiero explicarle bien los detalles de esta guerra y escuchar su visión del conflicto… somos personas y podemos entendernos. Putin es peligroso para todo el mundo, porque para él las vidas humanas no significan nada”, ha dicho el ucraniano en Bruselas.

El mundo espera el inicio de las negociaciones de paz en 2025, coincidiendo con el cambio de inquilino en la Casa Blanca. Algunas cancillerías europeas advierten de que no hay que precipitarse, ni presionar a Kiev para que dé el paso de sentarse en la mesa antes de que sea necesario. Creen que se debe asegurar que Ucrania esté lo suficientemente reforzada para llegar a negociar con una posición de fuerza, algo que ahora mismo no ocurre.

La nueva jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, afirmaba que “cualquier presión para que haya una negociación muy pronto será un mal acuerdo para Ucrania. Otros actores del mundo nos están mirando, por lo tanto, hay que mostrarse fuertes. Siria es una muestra que Rusia no es invencible”.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, recordaba una de las líneas rojas que se ha marcado la UE ante cualquier tipo de negociación. "Cuando hablamos sobre el futuro de Ucrania, tiene que ser con Ucrania sentada en la mesa. Si hablamos de paz, tiene que ser paz justa y digna". La maltesa resume la posición europea que busca que Trump no se cocine una solución a la medida de los rusos, sin contar con los ucranianos.

El presidente de Lituania, Gitanas Nausedas, uno de los países que más ha apoyado a Kiev, también advertía de actuar demasiado rápido. “Hay muchos rumores sobre posibles negociaciones de paz. Para mí es muy pronto, porque Rusia está en modo ofensivo, está avanzando y quiere reforzarse ante cualquier posible negociación. Así que si hiciéramos algo ahora no sería una paz justa y duradera… hay que hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania, reforzarla y, solo en ese momento, ir a una mesa de negociación”, señalaba a su llegada al Consejo Europeo.

El propio Zelenski analizaba ante los corresponsales de Bruselas las posibilidades reales que hay de un alto el fuego. Tiene claro que su país no quiere un conflicto congelado en su territorio, ellos quieren que sea una paz de verdad y para siempre. “Para acordar alto el fuego tienes que saber qué pasará mañana porque, si no, estás congelando el conflicto. Y nosotros queremos una paz estable y para eso necesitamos garantías de seguridad. Rusia no está interesada en eso, y lo demuestra cada día”, alertaba ante las cámaras.

Zelenski estalla contra Putin

El presidente ucraniano se ha vaciado ante los periodistas en sus ataques a Putin. “Creo sinceramente que está loco. Le encanta matar. Y eso es peligroso para todos. Por eso espero que Trump nos ayude a terminar con esta guerra”.

Ante las embestidas que el presidente ruso ha hecho contra su país, Zelenski le ha respondido con palabras muy duras. “El mayor de los nazis está hablando de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Nos quiere aniquilar. Quiere que Ucrania se rinda y cambiar nuestro futuro. Quiere que reneguemos de nuestro camino hacia la UE y la OTAN. Esta persona vive en su fantasía, en su propio mundo”.

El dirigente también ha tenido tiempo para contraatacar contra el primer ministro de Hungría, uno de los aliados que Putin tiene dentro de la UE. El húngaro había propuesto una tregua navideña y acusó a Zelenski de ser el responsable de no aceptarla. El ucraniano le ha respondido quitándole todo tipo de autoridad. “Con todos los respetos, el primer ministro de Hungría no tiene mandato para organizar negociaciones de paz. Su relación con el presidente ruso es demasiado cálida como para poner a Putin en su sitio. Soy escéptico sobre esta iniciativa húngara”.

