Vivió durante 15 años con un tumor cerebral sin saberlo: "Quizás nunca recupere mi sonrisa"

Una joven de 28 años de Boston reveló su impactante historia tras descubrir que había vivido, sin saberlo, con un tumor cerebral que habría estado creciendo dentro de su cabeza durante 15 años.

Nicole Cutler, quien trabaja en el sector financiero y siempre se consideró una persona sana y en forma, comenzó a sospechar que algo andaba mal cuando, a sus 22 años, perdió repentinamente la audición en su oído derecho durante un vuelo de California a Boston. En ese momento pensó que se trataba de un simple taponamiento por la presión, pero la situación nunca mejoró.

Al llegar a casa decidió acudir a un especialista en audición y, después de varias pruebas, fue derivada a realizar una resonancia magnética. El resultado la dejó en shock: tenía un tumor del tamaño de un aguacate presionando su cerebro. Los médicos le explicaron que probablemente había estado creciendo lentamente desde hacía unos 15 años.

Nicole en ese momento se dio cuenta de que había estado perdiendo la audición durante algún tiempo, pero que quedó totalmente sorda del lado derecho en mayo de 2021. "Me hicieron una prueba de audición, pero no pude escuchar nada... Fue un momento aterrador. Lo único que quería era volver a casa con mi familia", añadió.

La primera cirugía se llevó a cabo en julio de 2021. En esa operación le retiraron la mitad del tumor, pero las consecuencias fueron devastadoras: perdía el equilibrio, no pudo caminar durante meses y sufrió una parálisis parcial en el lado derecho de su cuerpo. Su rostro también quedó inmovilizado durante seis meses.

"Perdí la función motora de mi mano derecha y mi cara quedó paralizada del lado derecho durante seis meses. Después de recuperarme, ingresé en un centro ambulatorio donde recibí terapia facial, terapia del habla y fisioterapia durante dos meses", explicó.

Posteriormente, una biopsia confirmó que el tumor era un neurinoma acústico, un tipo raro de tumor cerebral benigno que afecta aproximadamente a dos de cada 100.000 personas. Suele crecer lentamente y no se propaga a otras partes del cuerpo, pero puede volverse potencialmente mortal si provoca complicaciones como la hidrocefalia.

Entre sus síntomas más comunes están la fatiga, vértigo, dolores de cabeza, sordera unilateral, tinnitus (zumbido agudo en los oídos), problemas de equilibrio, debilidad o parálisis facial y tiende a afectar a adultos entre 30 y 60 años.

A pesar de todo, Nicole no se rindió, y en agosto de 2024 se sometió a un injerto de nervio en un intento de recuperar parcialmente la movilidad de su rostro. Los cirujanos extrajeron un nervio sensitivo de su pierna izquierda y se lo colocaron en la cara. Esto significó volver a aprender a caminar, esta vez con nuevas limitaciones, pero también le permitió comenzar a recuperar su sonrisa.

"Quizás nunca recupere mi sonrisa plena, pero estoy aprendiendo a sonreír con el corazón. Y con cada procedimiento, cada kilómetro y cada momento, trabajo poco a poco para recuperar lo perdido", expresó.

Correr para ayudar a toda la comunidad de tumores cerebrales

Decidida a transformar su dolor en propósito, Nicole se propuso correr los seis maratones más importantes del mundo para concienciar sobre los tumores cerebrales y recaudar fondos para la organización benéfica The Brain Tumor Charity.

Hasta ahora, ha completado los maratones de Boston, Londres, Chicago y Nueva York, y tiene previsto participar en el de Berlín en septiembre de este año.

Su historia ha conmovido a miles de personas, no solo por la dureza del diagnóstico y las secuelas físicas, sino también por la resiliencia y el espíritu de lucha con el que ha enfrentado cada obstáculo.

"Este viaje ha sido brutal. He perdido partes de mí, física, emocional y espiritualmente, pero también he encontrado algo más profundo: fuerza, propósito y un poderoso sentido de comunidad".

Hoy, Nicole continúa monitoreada con resonancias magnéticas periódicas para ver el crecimiento del tumor y, aunque su vida cambió radicalmente, afirma que ha aprendido a valorar cada paso, cada sonrisa y cada logro, por pequeño que parezca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com