Restablecido el tráfico ferroviario en la línea Madrid-Andalucía tras un incendio en un tren en Ciudad Real

Este sábado se ha interrumpido el tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía debido a un incendio declarado en el último vagón de un tren a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), que obligó a evacuar a los 210 pasajeros a bordo. La incidencia ya está subsanada y los trenes han vuelto a circular.

El aviso del incidente fue recibido poco después de las 14:05 horas desde el kilómetro 201 de la vía, según ha informado el servicio de emergencias 112 a la agencia EFE.

El tren afectado cubría la ruta desde Almería hasta Madrid y se encontraba detenido entre Puertollano y Calatrava. La Guardia Civil se encargó de evacuar a los pasajeros de forma segura, mientras los bomberos de Puertollano lograron extinguir rápidamente el fuego, que se originó en un vagón sin pasajeros.

Las labores se centraron posteriormente en refrigerar la zona afectada y controlar fugas de gasoil, según explicó Daniel Dorado, uno de los bomberos intervinientes. El incendio causó daños principalmente en componentes electrónicos y cables, que resultaron derretidos.

Como medida preventiva, se desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico, aunque no se han registrado heridos.

Una vez controlado el incendio, los pasajeros pudieron regresar al tren mientras esperaban la llegada de otro convoy para continuar su viaje. Adif ha informado que la vía quedó cortada en el tramo entre Puertollano y Villanueva de Córdoba, a la espera de la valoración del estado de la infraestructura.

La incidencia afectó además al servicio de otros trenes de la línea: el AVE 02123 Málaga-Madrid, detenido en Puertollano; el AVE 02136 Madrid-Granada, parado en Malagón; el AVLO 02137 Sevilla-Madrid, detenido en Villanueva de Córdoba; y el AVANT Puertollano-Madrid, cuyos pasajeros fueron trasladados en autobús entre Puertollano y Ciudad Real.

Según InfoRenfe, el tráfico ferroviario ha quedado restablecido en la misma tarde del sábado tras la resolución de la incidencia. Los trenes afectados han reanudado su circulación con normalidad.

