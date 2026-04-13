VÍDEO: Trump se retrata como Jesucristo tras criticar al Papa León XIV por la guerra de Irán

Donald Trump vuelve a generar polémica y se gana una nueva enemistad. Esta vez ha sido con motivo de una imagen bastante controvertida creada por la inteligencia artificial que el presidente de EEUU ha compartido a través de su red social. Aparece representado como un Cristo sanador, curando aparentemente a un enfermo y rodeado de símbolos de EEUU, como la bandera y la estatua de la Libertad.

Pero la imagen tiene una explicación, ya que supone una provocación al Papa León XIV. Llega después de que Trump acusara al Pontífice de ser "débil contra el crimen y terrible en política exterior", en referencia a la postura de León XIV con la guerra de Irán. El presidente también añadió: "No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

El Papa, que viajaba a Argelia, no ha dudado en responder al mandatario: "No tengo miedo a la administración Trump" y "seguiré levantando la voz para construir la paz". Y va más allá: "No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz", dijo el papa con total tranquilidad".

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