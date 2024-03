VÍDEO: Una mujer se engancha con su abrigo y queda colgando de la persiana de un supermercado

Las redes sociales han hecho viral un vídeo de una mujer en Reino Unido que está esperando a que abra un supermercado y, enganchándose su abrigo a la persiana, el mecanismo automático consigue levantarla.

La mujer que aparece en el vídeo se llama Anne Hughes y tiene 72 años. Ya fue advertida en anteriores ocasiones por el dueño para que no se acercara tanto.

Esta anciana fue limpiadora de esta tienda llamada Best One, ubicada en Tonteg, Gales, un lugar montañoso de 6 kilómetros de largo en Reino Unido.

El dueño "no podía oírme gritar"

En una entrevista que ha concedido a la BBC ha resaltado que el dueño de la tienda "no podía oírme gritar cuando me di cuenta de que me habían atrapado".

"La persiana estaba completamente abierta, entonces grité su nombre y, gracias a Dios, salió, bajó la persiana un poco y logró tenerme en sus brazos", ha añadido.

"Y recuerdo haberle dicho 'sólo agarra mi cabeza'. Tenía miedo de caerme, estaba apuntando hacia el suelo", ha compartido al medio británico.

No está herida

La mujer ha querido tranquilizar a la gente matizando que está conmocionada, pero no ha sufrido heridas que puedan ponerle en riesgo.

Bromeando sobre la situación a la BBC, ha soltado que a partir de ahora tendrá "que lidiar con la fama, tener siempre mi maquillaje puesto".

Para ponerle fin a la historia, ha puntualizado que "nunca volveré a ir contra esa persiana. Nunca. He aprendido la lección".

