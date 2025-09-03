La Cámara de Representantes de EE.UU. publica más de 33.000 páginas del caso Epstein

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha difundido más de 33.000 páginas de documentos relacionados con Jeffrey Eptsein, el fallecido magnate condenado por abusos sexuales. Esta publicación la ha realizado el Comité de supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, y lo catalogó como la primera parte de una serie de documentos ya publicados.

El caso Epstein, vincula al fallecido magnate Jeffrey Epstein con una red de pederastia y abusos sexuales a menores. "Hay más documentos en camino", dijo a medios estadounidenses el presidente del Comité, el senador republicano James Comer. No obstante, el representante Ro Khanna, de California, señaló que de los archivos publicados ahora, solo "el 3%" son nuevos, el resto ya se conocían.

Controversia en Estados Unidos por el caso Epstein

Este caso ha estado en el foco mediático en los últimos meses. Donald Trump, aseguró durante su campaña electoral que publicaría una supuesta lista de clientes del magnate, donde había varias personas de renombre, pero desde que está al frente de la Casa Blanca no hay rastro de esa lista y ha dado largas al asunto.

Esto ha llevado a incluso a una gran agitación y malestar entre los seguidores del presidente, después de que el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información al respecto. También se vivió un momento convulso cuando Elon Musk, resentido tras anunciarse su salida del núcleo más cercano al presidente de Estados Unidos, aseguró en su red social que Donald Trump aparecía en esos archivos. "Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, DJT", escribió Musk en ese mensaje eliminado.

Por su parte, la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que cumple condena de 20 años en prisión por facilitar a las chicas menos de edad al empresario, se entrevistó con funcionarios del Departamento y señaló que no existía esa lista. Además, también indicó que no cree que Epstein se suicidara en su celda en 2019 en Nueva York.

