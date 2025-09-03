Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Venezuela acusa a EEUU de manipular con IA el vídeo del ataque y advierte que "se levantará en armas" si es agredida

El Gobierno de Venezuela ha negado que se haya producido un ataque de Estados Unidos y acusa a Washington de difundir un vídeo manipulado con inteligencia artificial. Nicolás Maduro lo califica como la "mayor amenaza" para su país en los últimos 100 años.

Paula Hidalgo
Publicado:

La tensión entre Caracas y Washington continúa escalando a niveles sin precedentes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que Estados Unidos está utilizando un vídeo creado con inteligencia artificial para justificar un supuesto ataque contra su país. Según el mandatario, se trata de un engaño dirigido por el secretario de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de arrastrar al presidente Donald Trump a un "baño de sangre" en Venezuela.

"Ésta es la mayor amenaza que ha sufrido Venezuela en 100 años", afirmó Maduro, que también calificó el despliegue naval estadounidense en el Caribe como un movimiento para apropiarse del petróleo venezolano. "Tú sabes por lo que vienen, por el petróleo venezolano, lo quieren gratis", aseguró.

Aumento de la presión de Washington

La tensión entre ambos países se ha intensificado en las últimas semanas. Hace un mes, Trump duplicó la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro por cargos de narcoterrorismo, pasando de 25 a 50 millones de dólares, la misma cifra que se ofreció por Osama Bin Laden.

Además, el presidente estadounidense calificó al grupo criminal venezolano Tren de Aragua como organización terrorista, vinculando a sus miembros con el ataque a la embarcación destruida en aguas caribeñas.

Cruce de acusaciones

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Levitt afirmó que "el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel de terror narco". Por su parte, el secretario de Defensa, Marco Rubio, defendió que "el presidente ha dejado muy claro que no va a permitir que EEUU siga inundado en cocaína, fentanilo y otras drogas procedentes de distintos lugares. Este era desde Venezuela".

Maduro rechaza estas declaraciones y acusa a Rubio de manipular la política estadounidense. "El que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump", replicó.

Maduro advierte de una respuesta armada

El presidente venezolano insistió en que si su país es atacado, responderá con un levantamiento armado. "Ese petróleo es de ustedes, de estos niños y de estas niñas", dijo en alusión a los recursos naturales de Venezuela, de los que, según él, Washington pretende apropiarse.

VENEZUELA
