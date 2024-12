Vídeo | Dos muertos al estrellarse la avioneta del presidente del River Plate contra un edificio

Noticia e imágenes muy impactantes. Dos personas han muerto en un aparatoso accidente de avioneta. El aparato se habría estrellado tras aterrizar en un aeropuerto a las afueras de Buenos Aires, Argentina. Los bomberos tuvieron que desalojar un edificio cercano debido al fuego que se originó. Por el momento, se desconocen las causas por las que se ha producido el accidente. La avioneta es la del presidente del club de fútbol, River Plate.

Las dos personas fallecidas serían el piloto y el copiloto. Son los únicos que iban a bordo. Según precisa 'Página 12', se trataría de Agustín Orforte y Martin Fernández Loza. Orforte tenía 35 años y era empleado del Banco Macro, propiedad de la familia Brito, dueña de la aeronave. En su perfil de Linkedin, Orforte se definía como piloto privado de avión de la Fuerza Aérea Argentina, de vuelos comerciales y con habilitación tipo Challenger 300. Por su parte, el otro integrante de la avioneta, Fernández Loza, tenía 46 años y era oriundo de Munro. Era empleado de la empresa aérea New Lines S.A.

Las imágenes que se han difundido del accidente son verdaderamente impactantes y las muestras de cariño y afecto hacia familiares y amigos de los fallecidos no han tardado en llegar a través de las redes sociales. Incluso Franca Bernasconi, la novia de Martín Fernández Loza, uno de los fallecidos, lo ha despedido así en su cuenta de Instagram: "Fuiste increíble, amor de mi vida. No tengo palabras para este momento, pero GRACIAS. Me hiciste la persona más feliz del mundo. Te amo para siempre. Cuídame porque siempre vas a estar conmigo", publicó junto a una foto de ambos.

Los vecinos más cercanos se pegaron un buen susto cuando la avioneta impactó. El mismo medio ha recogido algunos testimonios de vecinos de la zona. Una de las personas que vive en el barrio donde ocurrió la tragedia cuenta que "la hélice pegó en mi vivienda y el auto de un vecino explotó por el choque. Gracias a Dios estamos bien, los pasajeros del avión lamentablemente murieron". Además, añadió: "Nos asustamos mucho porque empezó a salir mucho humo y hubo fuego".

Tomás, un comerciante de la zona, también detalló que el avión "siguió derecho, se estrelló contra el alambrado y terminó en la calle. Es una zona de casas precarias, pero los bomberos llegaron rápido por suerte".

Otros accidentes

Hay algún antecedente en este tipo de accidentes, como el del 5 de diciembre de 2019 cuando una avioneta procedente de la ciudad brasileña de Porto Alegre cayó contra el techo de una casa, al igual que ocurrió este miércoles por la tarde. En este caso, en la aeronave viajaban dos hombres de nacionalidad belga, Barr Struyf, de 46 años, y Willy Struyf, de 70; y dos personas colombianas, María Alejandra Aguilera, de 27, y Marcel Struyf, de 11.

Al parecer, la avioneta se quedó sin combustible antes de llegar al Aeropuerto de San Fernando, por lo que empezó a planear cortando cables de alta tensión y al final cayó sobre el techo de una casa en la que no había ocupantes.

