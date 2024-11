VÍDEO | Las desgarradoras palabras de una niña de 2 años en la frontera entre Estados Unidos y México: "¿Vienes sola?"

El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha difundido las conmovedoras imágenes de niños que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México. En esta ocasión se trata de una niña de solo dos años.

Lleva una chaqueta rosa y su identificación es un papel amarillo en el que lleva escrito el nombre de sus padres y un teléfono. Un agente le pregunta si viaja sola y asegura que sí, sus padres viven en Estados Unidos. El agente graba la escena y también la del grupo con el que viaja. Es la más pequeña, con solo dos años, pero no es la única menor. Hay 60 niños y niñas que han llegado hasta la frontera sin sus padres. Vienen de El Salvador, Guatemala u Honduras. El miedo es que se conviertan en víctimas de redes de tráfico de menores para explotación sexual o laboral. Según datos del Gobierno de Estados Unidos, se ha perdido la pista de más de 32.000 menores que llegaron al país no acompañados.

En los últimos días son muchos los grupos de migrantes que se dirigen a la frontera para intentar llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump llegue al poder. Aún no es presidente pero ya ha prometido que una de sus primeras medidas será cumplir su promesa de campaña, hacer una deportación masiva de migrantes. Para ello tiene previsto declarar la emergencia nacional si es necesario y usar al ejército. Desplegar al ejército en territorio estadounidense es algo que no se había hecho antes. Donald Trump podría necesitar el apoyo de los jueces pero no es difícil que lo consiga.

Los migrantes no temen las políticas migratorias de Trump

De momento ya cuenta con el apoyo del estado de Texas. El departamento encargado de administrar la tierras ha enviado una oferta a Trump para que use 567 hectáreas para que pueda llevar a cabo sus planes de deportación. También podrían usarse instalaciones militares. Los soldados además podrían ocuparse del traslado de los migrantes.

Sin embargo, los migrantes aseguran que no van a parar hasta llegar a Estados Unidos. Aseguran que huyen de situaciones dramáticas, persecuciones políticas o pobreza extrema. Natalia Solano, que ha salido de Ecuador y atraviesa México asegura: "Con estas cárceles, Donald Trump quiere asustarnos. Quiere que regresemos a nuestro país. Pero no vamos a regresar. Seguiremos rumbo a Estados Unidos. Por el futuro de nuestros hijos. Todo el sacrificio que hacemos es por ellos".

Aunque todo indica que el plan, o al menos una parte, se llevará a cabo. México recibirá a los mexicanos deportados, según ha asegurado su presidenta, Claudia Sheinbaum. Ya tiene un plan preparado si Donald Trump avanza con las deportaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.