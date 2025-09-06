VÍDEO: Un choque múltiple entre autobuses y otros vehículos deja una decena de heridos

Al menos diez personas resultaron heridas este viernes tras un choque múltiple ocurrido en la autopista Panamericana Norte, en el tramo conocido como la variante de Pasamayo, al norte de Lima. Según reportaron fuentes oficiales, el accidente involucró a once vehículos, entre ellos tres autobuses y una furgoneta de transporte de pasajeros, además de siete vehículos particulares que están siendo investigados.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que cuatro mujeres, incluyendo a una menor de 13 años, fueron trasladadas con contusiones al hospital de Huaral, ubicado a unos 74 kilómetros de Lima. Otros seis heridos, con politraumatismos, recibieron atención en el hospital de Chancay, en el área de emergencia.

Debido a la gravedad de algunos casos, el Minsa mantiene una alerta sanitaria y ha coordinado con centros hospitalarios e institutos de Lima Metropolitana la posible evacuación de heridos, en caso de ser necesario.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional del Perú desplegó un grupo de agentes al lugar del accidente, y que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios también acudió para prestar auxilio a los afectados.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) señaló que la densa neblina que cubría la zona pudo ser la causa del choque múltiple, que se produjo a la altura del kilómetro 65 de la carretera. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro.

