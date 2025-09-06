VÍDEO: Así se encuentra Afganistán tras sufrir tres terremotos en menos de 24 horas

La provincia de Kunar, en el este de Afganistán, ha sido sacudida nuevamente en las últimas 24 horas por varios terremotos que mantienen a la población en estado de alerta y obligan a nuevas evacuaciones. Estas nuevas réplicas se suman al devastador sismo del 31 de agosto, que aún deja una profunda huella en la región.

El último movimiento sísmico, con una magnitud de 5,2, ocurrió a las 21:55 hora local del viernes, precedido por otro de 4,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Apenas un día antes, un temblor de 5,6 había generado pánico entre los habitantes de las aldeas montañosas. Las continuas sacudidas han llevado a muchas familias a abandonar sus hogares por temor a que se derrumben.

El terremoto del 31 de agosto, de magnitud 6, dejó un saldo trágico: al menos 2.205 muertos, más de 3.600 heridos y alrededor de 6.700 viviendas destruidas en las provincias de Kunar, Nangarhar y Laghman, según datos oficiales del régimen talibán. Se trata del sismo más mortal en Afganistán desde 1998.

La situación humanitaria en el país, ya crítica, se agrava con esta catástrofe. Save the Children señala que más de 260.000 niños han sido afectados, y unos 280 quedaron huérfanos. Las dificultades para acceder a las zonas afectadas, debido a carreteras bloqueadas y centros de salud cerrados, complican la asistencia.

