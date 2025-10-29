Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Administración Trump

Trump aterriza en Corea del Sur para cerrar su gira asiática con un cara a cara con el presidente chino

Se reunirá el jueves con Xi Jinping, un encuentro en el que ambos mandatarios esperan poner fin a la guerra comercial. Algunas protestas han sido dispersadas por la fuerza

Donald Trump saluda al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Donald Trump saluda al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. Reuters

Publicidad

La gira asiática de Donald Trump se encamina hacia su final. El presidente de EE.UU. ha aterrizado este miércoles en Corea del Sur, la última escala antes de volver a la Casa Blanca. Las autoridades surcoreanas le han agasajado en su primer encuentro. El presidente Lee Jae-myung le ha otorgado la máxima condecoración del país y una réplica de una corona dorada de una antigua dinastía coreana.

Tras una ceremonia pomposa en el Museo Nacional de Gyeongju, ciudad que acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ambos mandatarios mantuvieron una reunión bilateral seguida de un almuerzo, según informa EFE.

Protestas y halagos en su llegada a Corea del Sur

A las puertas del museo, un centenar de manifestantes han sido "dispersados por la fuerza" en una protesta que exigía la retirada de las inversiones en Estados Unidos, según ha denunciado en redes la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), el mayor grupo sindical del país que había convocado protestas contra sus propios líderes por adular a Trump.

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos ha firmado varios acuerdos con Japón, Tailandia, Malasia y Australia para aumentar el acceso de Washington al sector de las tierras raras, producción que China domina. Será uno de los temas principales que tratarán este jueves.

Cara a cara entre Trump y Xi Jinping

El esperado cara a cara entre Trump y Xi Jinping será el primero desde que el magnante regresó a la Casa Blanca en enero. En los últimos meses, Pekín y Washington han protagonizado un feroz enfrentamiento por los aranceles, una guerra comercial que Trump espera que acabe pronto.

"Soy muy optimista", ha confirmado Trump desde el Air Force One antes de llegar a Corea. Ha añadido que "la relación con China es muy buena, así que creo que vamos a tener un resultado muy positivo para nuestro país y, de hecho, para el mundo".

El viaje del estadounidense se produce horas después de que la vecina Corea del Norte ha probado misiles de crucero frente a la costa occidental surcoreana.

"En algún momento nos ocuparemos de Corea del Norte. Nos reuniremos en un futuro no muy lejano”, ha respondido Trump ante las preguntas sobre esas pruebas militares de Pionyang. Durante la gira se llegó a especular sobre una posible reunión con el dictador norcoreano Kim Jong-Un, que Trump ha acabado por descartar este miércoles al "no poder cuadrar agendas".

"Estoy deseando verle, y ese era realmente nuestro objetivo para esta visita, pero tendremos otras visitas y trabajaremos muy duro con Kim Jong-un y con todo el mundo para solucionar las cosas", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El huracán 'Melissa' golpea Jamaica: "Los árboles se han doblado y han volado, hemos perdido parte del techo"

Huracán se lleva el techo de la casa

Publicidad

Mundo

Donald Trump saluda al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Trump aterriza en Corea del Sur para cerrar su gira asiática con un cara a cara con el presidente chino

Israel rompe el alto el fuego con nuevos ataques donde han muerto al menos un centenar de personas

Israel asegura que vuelve al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes

Monos a la fuga

Escapan varios monos, procedentes de un laboratorio, tras un accidente de camión: están infectados con varios virus

Policía de Río traslada a un grupo en un operativo
BRASIL

Al menos 64 muertos y 81 detenidos en la "mayor" operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro

Huracán se lleva el techo de la casa
HURACÁN

El huracán 'Melissa' golpea Jamaica: "Los árboles se han doblado y han volado, hemos perdido parte del techo"

Avión en los cielos de Boston
Agresión aérea

Un hombre apuñala con un tenedor a dos menores en pleno vuelo

Mientras se encontraba en el vuelo 431 de Lufthansa, el acusado supuestamente apuñaló a un pasajero de 17 años en el hombro con un tenedor metálico y a otro de la misma edad en la parte posterior de la cabeza.

Operación contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro
Narcotráfico Brasil

Al menos 64 muertos y 81 detenidos en una operación contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro

Esta es ya la operación más letal de la historia de Río de Janeiro, como resultado de más de un año de investigación al Comando Vermelho, una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Río de Janeiro.

Trump y la primera ministra nipona

Vídeo: El momento en el que Trump se salta el protocolo en Japón y deja sin palabras a la primera ministra

El ayudante de una congresista de Perú le corta las uñas de los pies

Salen a la luz las imágenes de una congresista obligando a su asesor a cortarle las uñas de los pies

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

Netanyahu ordena "ataques contundentes en la Franja de Gaza"

Publicidad