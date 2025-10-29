Trump aterriza en Corea del Sur para cerrar su gira asiática con un cara a cara con el presidente chino

La gira asiática de Donald Trump se encamina hacia su final. El presidente de EE.UU. ha aterrizado este miércoles en Corea del Sur, la última escala antes de volver a la Casa Blanca. Las autoridades surcoreanas le han agasajado en su primer encuentro. El presidente Lee Jae-myung le ha otorgado la máxima condecoración del país y una réplica de una corona dorada de una antigua dinastía coreana.

Tras una ceremonia pomposa en el Museo Nacional de Gyeongju, ciudad que acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ambos mandatarios mantuvieron una reunión bilateral seguida de un almuerzo, según informa EFE.

Protestas y halagos en su llegada a Corea del Sur

A las puertas del museo, un centenar de manifestantes han sido "dispersados por la fuerza" en una protesta que exigía la retirada de las inversiones en Estados Unidos, según ha denunciado en redes la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), el mayor grupo sindical del país que había convocado protestas contra sus propios líderes por adular a Trump.

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos ha firmado varios acuerdos con Japón, Tailandia, Malasia y Australia para aumentar el acceso de Washington al sector de las tierras raras, producción que China domina. Será uno de los temas principales que tratarán este jueves.

Cara a cara entre Trump y Xi Jinping

El esperado cara a cara entre Trump y Xi Jinping será el primero desde que el magnante regresó a la Casa Blanca en enero. En los últimos meses, Pekín y Washington han protagonizado un feroz enfrentamiento por los aranceles, una guerra comercial que Trump espera que acabe pronto.

"Soy muy optimista", ha confirmado Trump desde el Air Force One antes de llegar a Corea. Ha añadido que "la relación con China es muy buena, así que creo que vamos a tener un resultado muy positivo para nuestro país y, de hecho, para el mundo".

El viaje del estadounidense se produce horas después de que la vecina Corea del Norte ha probado misiles de crucero frente a la costa occidental surcoreana.

"En algún momento nos ocuparemos de Corea del Norte. Nos reuniremos en un futuro no muy lejano”, ha respondido Trump ante las preguntas sobre esas pruebas militares de Pionyang. Durante la gira se llegó a especular sobre una posible reunión con el dictador norcoreano Kim Jong-Un, que Trump ha acabado por descartar este miércoles al "no poder cuadrar agendas".

"Estoy deseando verle, y ese era realmente nuestro objetivo para esta visita, pero tendremos otras visitas y trabajaremos muy duro con Kim Jong-un y con todo el mundo para solucionar las cosas", concluyó.

