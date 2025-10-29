Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Israel asegura que vuelve al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes

Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra la Franja de Gaza durante toda la noche. Al menos hay 100 muertos entre ellos 35 niños.

Israel rompe el alto el fuego con nuevos ataques donde han muerto al menos un centenar de personas

Israel rompe el alto el fuego con nuevos ataques donde han muerto al menos un centenar de personasReuters

Cristina Pérez
Publicado:

Después de una noche infernal, en la que Israel ha vuelto a atacar la Franja de Gaza matando a más de cien personas, entre ellas varias mujeres y 35 niños, el ejército israelí anuncia que vuelve a aplicar el alto el fuego.

La justificación de Israel

El gobierno israelí justifica los ataques "en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas". En un comunicado el ejército asegura que"de acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás".

Además y siempre según el ejército "neutralizaron a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando en organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza". "El Ejército continuará respetando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza ante cualquier violación del mismo".

Según explica el gobierno de Netanyahu estos ataques son la respuesta a la muerte de un soldado en una emboscada en Rafah, al sur del territorio. Hamás niega cualquier responsabilidad y asegura que sus combatientes “no tuvieron conexión” con el suceso.

La versión de la Defensa Civil Palestina

La Defensa Civil Palestina en Gaza asegura que en los bombardeos han muerto al menos cien personas, entre ellas 35 niños. Los servicios de rescate del enclave trasladaron numerosos cadáveres a morgues y hospitales mientras los equipos de emergencia siguen recuperando cuerpos entre los escombros.

La ofensiva,que se ha registrado en varias zonas del norte y del sur de la Franja, ha destruido viviendas y también ha afectado a hospitales que ya de por si operan al límite ante la escasez de suministros y la masiva afluencia de heridos.

El organismo califica la oleada de ataques israelíes, que ha sacudido la Franja en las últimas 12 horas, de "horribles masacres contra civiles" que "se perpetran ante la mirada de los mediadores y la comunidad internacional".

"Una verguenza para la humanidad"

"Lo que ocurre hoy en Gaza es una vergüenza para la humanidad y pone de manifiesto la complicidad de la comunidad internacional al guardar silencio ante estas violaciones", añade la Defensa Civil Palestina.

Además exige un alto el fuego "inmediato y completo" y el fin de la ofensiva israelí, que causó también la muerte de al menos siete mujeres. Pide también la apertura de corredores humanitarios seguros y permanentes que permitan el ingreso de combustible, equipo y suministros esenciales para la labor de los equipos de rescate y los hospitales.

Trump comprende los ataques

El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que comprende esta respuesta de Israel tras la muerte del soldado. “Los israelíes se defendieron, y deben defenderse cuando ocurre algo así”, asegura y añade que Israel “debería responder” frente a lo que su gobierno describe como violaciones del alto el fuego.

La Administración norteamericana, por ahora, sigue mostrando su apoyo político a Israel mientras países y organismos internacionales reclaman moderación y protección de la población civil de Gaza.

