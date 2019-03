Los vecinos de Texas anuncian en Google su capacidad de alojamiento para afectados por el incendio

Waco ha amenecido este jueves con la trágica noticia de la explosión en una fábrica de fertilizantes que se ha cobrado víctimas mortales, aunque por el momento las autoridades no han concretado cifras y centenares de heridos.

La explosión no ha sido la única preocupación que esta población de Texas mantiene ya que según recogen medios internacionales la firma de fertilizantes habría reconocido que en esa fábrica se guardaban 24,5 toneladas de amoniaco, aunque asegura que un escape de esta sustancia no causaría lesiones. El diario The Dallas Morning News informa de que en días pasados Fertilizantes West indicó a un informe de Protección ambiental local que su recino no suponía un peligro de incendio o explosión.

Entre tanto caos y desconcierto, el lado más solidario se está llevando a cabo a partir de la iniciativa popular. Fox13new ha difundido una tabla de Google en la que los ciudadanos tejanos publican la capacidad de alojamiento que tienen en sus viviendas para ayudar a los afectados de la explosión.

Las últimas informaciones metereológicas anuncia tormentas y aseguran que el viento del norte que se presenta no supone un peligro para la propagación de gases por el territorio.

Las autoridades han elevado a más de un centenar a los heridos, en un primer momento se temió que muchos afectados presentasen síntomas de envenenamiento, pero medios internacionales recogen declaraciones del director del Hillcrest Baptist Medical Center, uno de los hospitales a los que se han trasladado a una parte de los heridos, y asegura que la mayor parte de los atendidos lo que presentan son casos de fracturas o cortes.