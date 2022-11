Varios activistas lanzan 8 kilos de harina sobre una obra de Andy Warhol en Milán

Continúa la ola de ataques contra cuadros famosos para protestar contra el cambio climático. Ahora le ha tocado el turno al legado de Andy Warhol. El acto vandálico ha ocurrido en Milán, en una retrospectiva sobre el icono del "pop-art" titulada 'Andy Warhol: La Pubblicità Della Forma'.

Un grupo de al menos 4 activistas medioambientales ha cubierto con 8 kilogramos de harina un coche customizado por el artista estadounidense, que se expone en un centro artístico de Milán. Los activistas saltaron el cordón que protegía la obra y arrojaron sacos de harina hasta cubrir por totalidad el coche customizado por Warhol, mientras gritaban consignas como "hace falta ocuparse de esto" y "es una cuestión de bien común", según puede apreciarse en un vídeo publicado por el diario especializado en arte Artribune.

No habrá más comida ni agua, hay un colapso ecológico en marcha", fue otro de los mensajes que gritaron los activistas antes de ser reducidos por agentes de seguridad.

Los activistas no esconden que su intención es "llamar la atención" y aseguran sienten "el imperativo moral" de llevar a cabo estas protestas, como así lo explica uno de ellos en un vídeo publicado en Twitter: "Tengo miedo y siento el imperativo moral de hacer algo. Hay un colapso ecológico y climático en marcha, nuestros gobiernos no lo han afrontado en los últimos 30 años y ya no sé qué hacer para llamar la atención sobre lo que será un desastre para toda la sociedad".

Ataques parecidos

Esta oleada de ataques ha salpicado en las últimas semanas varias capitales europeas. Hace unas semanas detuvieron a tres personas en Países Bajos que arrojaron salsa de tomate cerca de la conocida pintura 'la Joven de la Perla', del artista Johannes Vermeer, en el museo Mauritshuis, en La Haya.

Un cuadro de Claude Monet expuesto en el Museo Barberini de Potsdam recibió puré de patata mientras dos activistas se pegaron a los marcos de 'Las Majas' de Goya en el Museo del Prado de Madrid.

La primera acción de este tipo tuvo lugar en octubre, cuando miembros de 'Just Stop Oil' vertieron sopa de tomate sobre el cuadro 'Girasoles' de Van Gogh en el Museo de la Galería Nacional de Londres.

A 'El sembrador' de Vincent Van Gogh le lanzaron puré de verduras en una muestra dedicada al genio holandés en el Palacio Bonaparte de Roma.