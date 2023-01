La última oleada de tiroteos en Estados Unidos deja 9 muertos

Estados Unidos ha sufrido en las últimas horas una oleada de tiroteos donde al menos 9 personas han muerto. En el que se ha producido en una escuela de Des Moines ha dejado dos estudiantes muertos y un profesor herido de gravedad. En California, como se puede ver en las imágenes, la policía ha detenido al sospechoso de matar a al menos 7 personas por un tiroteo en una zona de campo. El hombre ya ha sido identificado, es asiático y tiene 67 años.

Tiroteo en Des Moines

Dos estudiantes han muerto y otra persona ha resultado herida de gravedad en un tiroteo que tenía lugar este lunes en la sede de una ONG que daba apoyo escolar en la ciudad de Des Moines, en el estado norteamericano de Iowa.

El tiroteo comenzó poco antes de las 13:00 horas en la sede de Starts Right Here, en el centro de la ciudad, según explica un portavoz policial, Paul Parizek, en declaraciones recogidas por el periódico 'Des Moines Register'. Parizek explicaba que el herido ha sido operado y su estado es grave. Las otras dos víctimas fueron halladas en estado muy grave y aunque los agentes les realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, murieron en el hospital. Parizek comentaba que las víctimas del ataque "no eran para nada aleatorias".

La ciudad de Des Moines ha registrado, al menos, diez muertes violentas desde el mes de diciembre, entre los que destaca la muerte de un adolescente de 16 años por disparos de la policía cuando, según la versión policial, apuntó a varios agentes con un arma.

En el caso de California, la policía ya ha detenido a la persona sospechosa de matar a, al menor, 7 personas, en un tiroteo en una zona de campo. Ya se le ha podido identificar y se trata de un hombre asiático de 67 años.