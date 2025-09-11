Turistas británicos amenazan con boicotear España por la nueva ley antitabaco

España, uno de los destinos favoritos de los turistas del Reino Unido, se enfrenta a una posible fuga de visitantes a raíz de un proyecto de ley que busca restringir de forma drástica el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos. La medida, presentada el 9 de septiembre, contempla vetar el consumo en las terrazas de bares y restaurantes, paradas de autobús, estadios y playas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la iniciativa asegurando que "todo el mundo tiene derecho a respirar aire limpio y vivir más tiempo y mejor". "Estamos hablando de una estrategia integral, campañas, ley y Real Decreto, que persigue el mismo objetivo, y es avanzar hacia un siglo XXI que esté libre de humo, proteger a la juventud, situar a España en la vanguardia nuevamente contra el tabaco y sus derivados, y dar un paso decisivo hacia la primera generación libre de humo. Es algo con lo que está de acuerdo la mayoría social", ha agregado la ministra.

Sin embargo, la reacción a la ley antitabaco no se ha hecho esperar. En redes sociales, usuarios británicos advierten de que no volverán a España si la normativa entra en vigor. "Entonces no iré a España. Iré a otro sitio", señalaba @djmikeyl, mientras otros apuntaban a Portugal como alternativa. "Prohibir el vapeo no tiene otro propósito que querer acabar con el disfrute de otras personas", comentaba otro usuario: "No hay efectos pasivos e incluso huelen bien. Yo no fumo ni vapeo".

También hay quejas de la hostelería española

La hostelería española también ha expresado su preocupación, temiendo que la prohibición suponga un nuevo golpe tras las recientes protestas contra el turismo, que ya provocaron un descenso del 20% en la clientela de bares, chiringuitos y negocios de alquiler de sombrillas.

Desde Hostelería de España, la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España, reiteran su "incomprensión" ante la prohibición de fumar en terrazas, una medida que consideran "desproporcionada".

Zonas donde estará prohibido fumar en España

El nuevo anteproyecto de ley antitabaco endurece la normativa vigente y añade restricciones en espacios públicos, además de reforzar la protección de entornos sensibles. Estas son las zonas que quedarán libres de humo:

Vehículos de transporte con conductor, al considerarse lugares de trabajo.

Los exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales.

Parques infantiles y recintos culturales o deportivos.

Terrazas de bares y restaurantes, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre.

Se establece un perímetro libre de humo de 15 metros alrededor de accesos a edificios públicos, hospitales, centros sociales, colegios, universidades, museos, bibliotecas, instalaciones deportivas y zonas infantiles, tanto públicos como privados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com