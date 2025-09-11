Una mujer convive durante más de un año en su vivienda con el cadáver de su madre de 101 años

La Policía italiana ha encontrado en una vivienda de Bérgamo el cuerpo de una mujer de más de 100 años momificado. Al parecer, su hija mantuvo el cadáver escondido en la vivienda familiar durante más de un año, sin notificar su fallecimiento a nadie, ni siquiera a su propio hermano.

Un año con el cadáver

Las sospechas de que algo malo sucedía en esta vivienda Italia surgieron desde hace un tiempo cuando algunos vecinos de la finca notificaron el hedor nauseabundo que desprendía el apartamento. Pero no ha sido hasta este miércoles cuando el otro hijo de la mujer ha alertado a las autoridades tras intentar comunicarse con su hermana, sin éxito alguno.

El cuerpo de la fallecida fue encontrado en la cama cubierto con varias mantas, en avanzado estado de descomposición y completamente momificado. En otra de las habitaciones encontraron a la hija de la fallecida, que no ofreció resistencia ante las autoridades y que por el momento solo ha declarado que la mujer murió por causas naturales dos meses después de cumplir 101 años en 2024.

Las sospechas

Tras analizar el suceso, se cree que la mujer, que se dedicaba al sector público, habría escondido el cuerpo para seguir cobrando la pensión de su madre y poder pedir permisos laborales para cuidarla una vez ya fallecida.

Actualmente el apartamento se encuentra en condiciones de insalubridad y abandono y ya ha sido precintado por las autoridades.

