Así era el asesinado Charlie Kirk: un polémico comentarista seguidor de las ideas de Donald Trump

Charlie Kirk, padre de dos niños, ha sido asesinado a los 31 años. Este comentarista era conocido en España pero muy famoso en EEUU. Saltó a los medios por convertirse en un estrecho aliado del presidente de EEUU, Donald Trump. El asesinato se ha producido este miércoles de un disparo durante un multitudinario evento en una universidad de Utah ante unas 2.000 personas, causando una enorme conmoción entre las filas republicanas en un momento marcado por el aumento de la violencia política en el país.

En sus comparecencias públicas ha llegado a comparar el aborto con el holocausto e incluso a definirlo como "algo peor". Instantes antes al disparo le habían preguntado sobre las personas 'trans'. Sus opiniones generaban polémica y también apoyo entre el bando de los jóvenes. Era una de las voces más influyentes del 'trampismo' y Trump le atribuyó el mérito de movilizar el voto joven en las elecciones de 2024.

Reacciones de Donald Trump tras el asesinato

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", informó Trump en la plataforma Truth Social, poco después de que hubiese sido trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, en el estado de Utah.

El momento del disparo, que se produjo instantes después de que hablara sobre la violencia armada en EEUU., fue captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en honor a Kirk, "un verdadero gran patriota estadounidense". Aunque el centro académico informó que un sospechoso había sido arrestado, el periódico The New York Times detalló luego que la persona detenida no es el autor del disparo.

Una portavoz de UVU, Ellen Treanor, indicó por su parte que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.

Conmoción por su muerte entre aumento de la violencia política

Mientras continúa la búsqueda del tirador por parte del FBI, que se encuentra desplegado en la zona, las principales figuras políticas unieron fuerzas para lamentar el asesinato y condenar la violencia contra una de las figuras más influyentes del país.

Tanto su aliado Trump como el vicepresidente J.D Vance, pidieron orar por Kirk. "Dale, Señor, el descanso eterno", tuiteó el segundo al mando de EE.UU. una vez confirmado su fallecimiento. "El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible. En Estados Unidos, debemos rechazar la violencia política en todas sus formas", indicó el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

"Charlie era un amigo cercano y confidente. Muchos lo extrañarán profundamente. Todo líder político debe condenar esta violencia enérgica y rotundamente. Nuestras oraciones están con su esposa y sus hijos pequeños. Que descanse en paz", escribió por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Si bien por el momento se desconoce el motivo del tiroteo, el asesinato de Kirk ocurre en un momento en el que la violencia política ha ido en aumento en EE.UU. en el último año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com