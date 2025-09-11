Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Australia investiga a influencer Mike Holston tras sus imágenes capturando cocodrilos salvajes

Es una actividad que ha sido tachada de "extremadamente peligrosa e ilegal".

El influencer

El influencer estadounidense Mike Holston, conocido en internet como 'therealtarzann', está siendo investigado por las autoridades australianas tras grabarse luchando con cocodrilos salvajes en el estado de Queensland. Dicha actividad ha sido tachada de "extremadamente peligrosa e ilegal".

"Yo lo atrapé a él"

Ha sido en una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram en los que se puede ver a Holston con el torso descubierto peleando con cocodrilos de agua salada y de agua dulce. En una de esas publicaciones, se aprecia cómo se sumerge en el agua y sale con el reptil agarrado por el cuello y sangre en su codo. "Él me atrapó, pero yo lo atrapé a él", celebra.

Las imágenes del influencer ha provocado gran indigación en Australia. Allí, la multa máxima por interferir con un cocodrilo de agua salada es de 37.500 dólares australianos (24.800 dólares estadounidenses).

El gobierno de Queensland "investiga activamente" las grabaciones

El gobierno de Queensland "investiga activamente" las grabaciones de Holston. "Estas acciones son extremadamente peligrosas e ilegales, y estamos explorando activamente medidas de cumplimiento estrictas, incluyendo multas, para disuadir a cualquier persona de este tipo de comportamiento", informó el Departamento de Medioambiente.

