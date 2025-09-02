La fortuna de la familia Trump va en aumento: hasta 6.000 dólares debido a una nueva criptomoneda digital que ya se puede comprar

La fortuna de la familia Trump sigue creciendo este 2025. Según informó este lunes el The Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos acumularía una fortuna de hasta 6.000 dólares tras la negociación de una nueva moneda digital por parte de la empresa, World Liberty Financial. Un negocio que se encuentra directamente conectado con él y sus tres hijos, Donald Trump Jr., Barron y Eric Trump.

WLFI: así se llama la moneda digital por la que apuesta la empresa, la que se posiciona entre las 25 criptomonedas más destacada del mercado. Una nueva moneda, que desde ahora, puede comprarse y venderse en el mercado abierto. El presidente Donald Trump, desde hace un año, decidió apostar activamente por el negocio de las criptomonedas. Así lo dejó claro en las siguientes declaraciones: "Estados Unidos es grande otra vez, esta vez con criptomonedas", subrayó durante su campaña electoral.

Las inversiones inmobiliarias juegan un gran papel en el patrimonio de la familia del presidente de EE.UU. Trump y su familia han continuado apostando por ello mediante acuerdos inmobiliarios. Aunque las criptomonedas, concretamente WLFI, según informa la prensa internacional, constituyen una de las maneras más valiosas y con grande impacto para los negocios de la familia del mandatario estadounidense.

Además, una de las empresas de Donald Trump, Trump Media & Technology Group, se ha lanzado a invertir en bitcoins y comercializar con sus propios ETF, unos activos financieros de criptomonedas.

Propia criptomoneda de los Trump

Tanto es el deseo de los Trump en invertir en este negocio, que hasta dos miembros de la familia cuentan con su propia criptomoneda. La primera dama de EE.UU, Melania Trump, lanzó su "criptomoneda meme" el pasado enero. La familia decidió llamarla $Melania. Una moneda virtual que puede adquirirse a través de internet y llega inspirada, en muchas ocasiones, en memes virales en redes sociales.

En este caso, la cripto cuenta con la imagen de Melania en blanco y negro, mostrando una gran sonrisa y un gesto desenfadado en el que se tapa la cara con las dos manos. Las personas interesadas en invertir en ella pueden adquirirla mediante una página web que lleva su nombre: melaniameme.com, recogieron algunos medios nacionales como El Mundo.

Aunque Trump fue bastante crítico con este negocio, llegándolo a tachar de "estafa", finalmente acabó sucumbiendo a sus encantos. El pasado enero, al igual que su mujer, también sacó al mercado su propio Token: en el que aparece la imagen del presidente con el puño en alto.

Pero esto no queda solamente aquí. La fortuna de los Trump es cada vez más rica. Según los datos que publicó en agosto The New Yorker, el medio de comunicación cifra la fortuna de los Trump en 3.400 millones de dólares más, una suma destacable y parcial entre las dos etapas presidenciales.

