Trump responde a la renuncia de Biden: "El corrupto no era apto para presentarse a presidente"

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano de cara a las elecciones del 5 de noviembre, ha manifestado su opinión acerca del abandono de la carrera a la presidencia de Joe Biden.

Este domingo, el actual presidente de los Estados Unidos ha compartido una carta en la que comunica la retirada de su candidatura y en la que propone a Kamala Harris como su sustituta. Ante estas declaraciones, Donald Trump no ha tardado en expresar que "el corrupto de Biden no era apto para postularse para presidente y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!".

A través de su propia red social, Truth, Trump ha acusado a Biden de haber ganado las elecciones presidenciales valiéndose de mentiras, propagando noticias falsas y no saliendo de su sótano. "Todos los que le rodeaban, incluidos sus médicos y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo fue", ha aseverado el ex presidente.

Mensaje de Trump compartido en su propia red social, Truth. | Truth

Finalmente, Trump ha asegurado que los estadunidenses sufrirán "mucho" a causa del mandato de Biden, ya que en el país hay "millones de personas" cruzando la frontera, "sin ningún tipo de control ni verificación, muchos de ellos procedentes de prisiones, instituciones mentales y un número récord de terroristas".

Aun así, el candidato republicano ha tranquilizado a la ciudadanía garantizando que remediarán "el daño" ocasionado por Biden "muy rápidamente".

Trump como favorito de cara a las elecciones

Según los promedios de encuestas de Real Clear Politics, la distancia ahora mismo entre Trump y Biden es de 3 puntos, posicionándose el republicano como el candidato favorito de cara a las elecciones.

Mientras que la mayoría de las personas consideran que el aumento en la popularidad del republicano se debe al atentado fallido sufrido en Pensilvania, los datos informan acerca de que Trump es el favorito para ganar las elecciones presidenciales desde el debate del 27 de junio en Atlanta, en el que Biden se mostró disperso.

El 28 de junio, la junta editorial del diario The New York Times solicita la dimisión de Biden, petición a la que suma el primer congresista demócrata, Lloyd Doggett, el 2 de julio.

El 3 de julio aparecen las encuestas del diario Wall Street Journal y New York Times que posicionan a Trump por encima de Biden.

Desde este momento las posibilidades de que el actual presidente pudiese alcanzar la reelección, o que incluso pudiese llegar a presentarse a las elecciones, fueron disminuyendo de forma gradual y arrolladora.

Kamala Harris como posible candidata

Joe Biden ha compartido un mensaje en el que propone a Kamala Harris como su sustituta para las elecciones, lo que la convertiría en la nueva oponente de Trump.

Sin embargo, el nombramiento de un nuevo candidato demócrata no es tan sencillo. El sucesor del presidente deberá ser elegido formalmente por 4.000 delegados de todo el país.

