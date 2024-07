Las razones detrás de la decisión de Biden: por qué se retira de la carrera presidencial de EEUU

El presidente Joe Biden ha anunciado este domingo su retirada de la carrera presidencial de los Estados Unidos a través de una carta. "Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", ha señalado. No obstante, la retirada del actual presidente viene dada serie de factores sucedidos en los tiempos.

Un debate desastroso

El debate del 27 de junio en Atlanta dejó bastante debilitada la figura del actual presidente de Estados Unidos. Desde un comienzo, el presidente se mostró cabizbajo y distraído, aparentemente perdido ante un agresivo Trump. El candidato demócrata balbuceaba sus frases y no podía articular sus ideas. "Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio", dijo Biden al día siguiente del debate, admitiendo su que su actuación no estuvo a la altura. "Casi me quedé dormido en el escenario"

Este debate encendió todas las alarmas en la candidatura demócrata y provocó el comienzo de los primeros rumores de un posible cambio de candidato.

Lapsus garrafales

Desde el comienzo de la carrera electoral, Biden ha protagonizado diversos lapsus que han dado mucho que hablar. Esta serie de errores provocaron el pánico entre los demócratas, haciendo que miembros del partido y donantes se rebelaran contra un líder.

Durante la cumbre de la OTAN en Washington, un lapsus en su intervención eclipsó los acuerdos y compromisos alcanzados por los países que participaron. Mientras mostraba su apoyo público a Ucrania en el conflicto con Rusia, el presidente confundió a Zelenski con Putin: "Quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Por favor, denle la bienvenida al presidente Putin", anunció.

Esta misma semana, Biden protagonizó un nuevo tropiezo durante una entrevista con Black Entertainment Television (BET). El mandatario estadounidense se olvidó del nombre de su secretario de Defensa y se refirió a él como "el tipo negro". "Todo se basa en tratar a la gente con dignidad. Y se trata de... Mira, por ejemplo, los debates que estoy recibiendo porque... emmm… nombré al... al... al secretario de Defensa... al tipo negro", declaró.

En una comparecencia donde precisamente Biden trataba el tema de sus lapsus (acusados por un fiscal), tuvo otro error cuando sacó el tema de Gaza y confundió al presidente de Egipto con el de México: "Creo que, como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria".

Pérdida de apoyos y desconfianza de los donantes

En los últimos días, grupos de donantes del Partido Demócrata de Estados Unidos se movilizaron para recaudar fondos para una posible nominación a las elecciones presidenciales de la vicepresidenta, Kamala Harris.

Además, según medios estadounidenses, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, uno de los grandes apoyos de Biden, le dijo en privado que las encuestas muestran que el mandatario no puede derrotar a Donald Trump y que Biden podría destruir las posibilidades de los demócratas de ganar la Cámara en noviembre si sigue buscando un segundo mandato.

El atentado a Trump

El intento de asesinato a Donald Trump de la pasada semana también fortaleció a su rival en comparación con Biden. El incidente mostró a un Trump duro, levantadnos con fuerza tras ser disparado y convertido en un héroe cen contraposición con la debilidad de Biden. Este acontecimiento aumentaron aún más las preocupaciones dentro del Partido Demócrata sobre la viabilidad de la candidatura de Biden.

