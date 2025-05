Trump planea aceptar un lujoso Boeing 747 de Catar en medio de acusaciones por corrupción y cohecho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea aceptar un avión Boeing 747 de lujo, valorado en 400 millones de dólares, como obsequio de la familia real de Catar. El aparato, descrito como un "palacio volador", será utilizado como su nuevo Air Force One y luego transferido a su fundación.

Acusaciones de cohecho y corrupción

La decisión del mandatario ha generado críticas, con acusaciones de cohecho y corrupción por parte de la oposición. Sin embargo, Trump ha defendido el gesto, argumentando que representa un ahorro para los contribuyentes estadounidenses. En su red social Truth Social, el presidente arremetió contra los demócratas, calificándolos de "corruptos" por insistir en que el gobierno debería pagar la aeronave en lugar de aceptarla como regalo.

Gira por las petromonarquías del Golfo

El anuncio coincide con el inicio de la gira del presidente por las petromonarquías del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar. La visita busca fortalecer lazos comerciales y diplomáticos, aunque es poco probable que Trump logre su gran objetivo: la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, en medio del prolongado conflicto con Hamás en Gaza.

El gobierno de Catar ha intentado frenar las especulaciones, asegurando en un comunicado que el acuerdo por el avión aún no está cerrado. Aun así, el regalo catarí ha avivado el debate sobre la ética de aceptar regalos de alto valor provenientes de gobiernos extranjeros.

Los abogados de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han determinado que la aceptación del avión es legal, según un análisis realizado para el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Consideran que no viola las leyes contra el soborno ni la Constitución de EE. UU., que prohíbe a los funcionarios aceptar regalos de gobiernos extranjeros. Se basan en el precedente del avión Air Force One utilizado por Ronald Reagan, que el Pentágono cedió a su biblioteca presidencial después de su mandato, aunque Reagan no lo usó para viajes privados.

