Siguen las protestas contra el Gobierno de Marruecos pese a las condenas de 15 años de prisión

En las protestas hubo centenares de detenidos, hoy se han concentrado con pancartas en Rabat, frente al parlamento marroquí para pedir "libertad, dignidad y justicia". Algunos de los cánticos se lanzan contra la gran cantidad de dinero que se está derivando a crear toda la infraestructura del mundial: "no queremos el Mundial, la salud es prioritaria" y "los estadios están aquí, ¿pero dónde están los hospitales?"

Mientras, la justicia marroquí ha condenado a 15 años de prisión a algunos de los participantes de estas semanas pasadas, acusados de actuar violentamente tras las manifestaciones. Hoy en las concentraciones también se ha pedido la libertad de todos los presos. Por el momento en esta oleada de protestas ya han fallecido tres personas y 350 han resultado heridas