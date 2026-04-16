Trump desafía la polémica con otra imagen en la que aparece con Jesucristo

El enfrentamiento alcanza ya su séptima semana, y en paralelo, aumentan la publicación de memes en los que Trump aparece como un Dios. En el primer meme publicado por Trump, el presidente aparecía recubierto de luz y con vestimentas religiosas. Posteriormente, afirmó que la imagen lo representaba como un médico, aunque las interpretaciones de sus seguidores más religiosos e incluso de los miembros de la corriente MAGA fueron muy diferentes.

Dicha imagen generada por Inteligencia Artificial y publicada en la misma red social que Trump utilizó para manifestarse en contra del Papa León XIV, fue eliminada debido a la ola de críticas que recibió el presidente por parte de seguidores y líderes religiosos.

Lejos de rectificar, Trump decidió continuar publicando burlas, y su último retuit representa a Jesucristo junto a si mismo dándole su apoyo, seguido de la siguiente declaración: "Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, ¡Pero a mí me parece genial!"

En este último retuit, Trump no solo ignora las críticas, sino que las incorpora como parte de su narrativa política. Así, el presidente demuestra que no se ve afectado por las críticas recibidas a sus memes sobre asuntos religiosos, y que posiblemente continuará publicándolos.

Mientras, el Papa León XIV alcanza su tercer día de gira por el continente africano, marcada por la polémica con el presidente de los Estados Unidos. Durante su gira de 11 días de duración, recorrerá cuatro países. Ya ha pasado por Argelia y en su tercer día de viaje llega a su segunda parada, Camerún. Lo que está claro es que en este primer tramo de gira el Papa no ha permanecido indiferente ante las publicaciones de Trump, y además afirma no temer ante su administración.

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