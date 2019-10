Trump censura a "The Washington Post" y a "The New York Times" en la Casa Blanca para todos los empleados porque "mienten constantemente"

Ningún empleado federal en la capital de Estados Unidos podrá leer dos de los principales diarios del mundo. Trump ha decidido que mienten así que mejor prohibirlos. El presidente ya lo dejó claro el pasado lunes en un programa de su cadena favorita "Fox News": "Ya no lo queremos en la Casa Blanca” y siguió con un “probablemente vamos a poner fin a la suscripción" refiriéndose a "The New York Times" y "The Washington Post”.

Unas horas después la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, no supo concretar cómo se va a llevar a cabo la polémica decisión, si esperaran a que terminen las suscripciones o cortarán la suscripción activamente para que no llegue ningún ejemplar al 1.600 de Pennsylvania Avenue. La jefa de prensa trató de explicar luego por correo electrónico que la medida supondrá un gran ahorro para los contribuyentes. Aunque se limitó a decir que será de "cientos de miles de dólares".

Donald Trump no oculta su animadversión con los medios menos conservadores. Sus insultos a la CNN han sido continuos y en junio, el presidente escribió en su cuenta de Twitter que un reportaje publicado por "The New York Times" constituía “un virtual acto de traición”. La polémica fue tan llamativa que el propietario del periódico acuso a Trump en "The Wall Street Journal" en el que decía que “el nuevo ataque cruzaba una línea muy peligrosa dentro de la campaña del presidente contra la prensa libre e independiente”.