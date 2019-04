Trump anuncia que México pagará el muro que levantará en la frontera si gana las elecciones

Donald Trump sigue fiel a su guión y a su discurso polémico en el que vuelve a incluir críticas muy duras contra los inmigrantes. Además, el candidato republicano ha arremetido contra México y advierte de que si llega a ser presidente, tendrán que pagar el importe íntegro de lo que cuesta levantar un muro en la frontera.

El magnate Donald Trump ha ampliado su ventaja a nivel nacional en la pugna del Partido Republicano por la candidatura a la Presidencia de Estados Unidos, tras su contundente triunfo esta semana en las elecciones primarias de New Hampshire. La agresividad creciente de su discurso parece que le funciona y, según una encuesta publicada por la web de información política Morning Consult y elaborada entre el diez y el once de febrero, Trump ya cuenta con el 44% del apoyo de su partido.

"Voy a vapulear a Hillary, es una canditada muy floja, me gustaría competir con ella pero también me encantaría competir contra un comunista"con estas palabas se ha referido Donald Trump a Hillary Clinton la cual endurece su discurso tras su dolorosa derrota en New Hampshire. La candidata demócrata pasa al ataque contra el veterano Bernie Sanders, que intentará consolidar su ventaja en Carolina del Sur y en Nevada, la próxima parada en esta larga carrera hacia la Casa Blanca.

El ganador de los comicios, que tendrán lugar el 8 de noviembre, sustituirá en la Casa Blanca al demócrata Barack Obama, quien llegó al poder en 2009 y se convirtió en el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos.