Trump amenaza a Hamás con la "aniquilación total" si no cede el control de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que Hamás se enfrenta a la "aniquilación total" si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan de paz para poner fin a la guerra. Así lo ha adelantado 'CNN'.

Preguntado en una entrevista vía mensaje de texto cuáles serían las consecuencias si Hamás insiste en mantenerse en el poder en el enclave, Trump respondió con un escueto: "¡Aniquilación total!".

Hamás ha declarado su preferencia por la creación de un gobierno de tecnócratas palestinos sin injerencias internacionales, en lo que se presume como una de las cuestiones más espinosas que tratará con los negociadores israelíes en las conversaciones de este próximo lunes en la ciudad de El Arish.

El aviso de Netanyahu

Mientras, Benjamin Netanyahu ha avisado que no cumplirá con el resto del plan de paz propuesto por Estados Unidos hasta que Hamás libere a todos los rehenes, vivos y muertos, que tiene en su poder. Israel lo considera como la primera y principal cuestión entre los 20 puntos del acuerdo.

Israel y Hamás comienzan mañana en la ciudad egipcia de El Arish una negociación sobre el plan de Trump. A pesar de que Hamás se ha declarado dispuesto a liberar a todos los rehenes, ha exigido que el intercambio vaya acompañado simultáneamente de un alto el fuego y de una primera retirada parcial del Ejército israelí de sus posiciones actuales en el enclave.

Por contra, Netanyahu ha insistido este domingo en marcar los tiempos de la ejecución del acuerdo. "No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí", ha manifestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com